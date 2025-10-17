【ルイ・ヴィトン】ウィメンズ「LV SKI」コレクションより新作バッグや日本限定ウォレットなどのアイテムが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、ウィメンズ「LV SKI」コレクションより、今シーズンならではのテクニカルなディテールを取り入れ、光を受けて輝くモノグラム・ミロワールで仕立てたデザインが際立つバッグや、日本限定ウォレットなどの新作アイテムを発売しました。

アフタースキーにふさわしいエレガントな「サイドトランク MM」。フューチャリスティックな印象を演出する、大胆なシルバーカラーのレザーを使用し、ルイ・ヴィトンを象徴する同系色のSロックスタイルの留め具をあしらいました。メゾンのラゲージ製造の伝統を想起させるメタルコーナーをはじめとする、オリジナルデザインを継承したディテールが魅力です。冬のお出かけや都会的なパーティにも、デイタイムからイブニングシーンまでエフォートレスに活躍するバッグ。

製品名：サイドトランク MM

価格：676,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 23.5 x H 16 x D 8.5 cm

今シーズンならではのテクニカルなディテールを取り入れた「アルマ BB」。あらゆる装いにレトロ＆フューチャリスティックな雰囲気を添えます。エクスクルーシブなカラーの耐候性のあるキャンバス生地に、同系色の金具をあしらいました。メゾンを象徴するLV パドロック(錠前)と、取外し可能なショルダーストラップ付き。

製品名：アルマ BB

価格：377,300円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

たっぷりとしたサイズに仕上げた「オンザゴー PM」。ラミネート加工を施したキャンバスを使用することで耐久性を高めつつ、光を受けて輝くシルバーカラーと調和するメタルパーツをあしらいました。内装には複数のポケットを備え、毎日の必需品はもちろん、小さな本まで収納できる多用途なデザイン。

製品名：オンザゴー PM

価格：533,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 25 x H 19 x D 11.5 cm

アイコニックなバッグ「スピーディ・バンドリエール 20」を、「LV SKI」コレクションの一部として再解釈した「スピーディ・バンドリエール 25」。ゲレンデのオンとオフどちらのシーンでも存在感を放つ、エクスクルーシブなコッパーカラーのアイテム。ラミネート加工を施したキャンバスを使い耐久性を高めたデザインに、同系色のローズゴールドカラーの金具をあしらいました。取外し可能なレザーストラップにより、多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：スピーディ・バンドリエール 25

価格：459,800円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 27 x H 19 x D 15 cm

ステートメントを添えるメタリックカラーで今シーズンらしくアップデートされた「ポルトフォイユ・ルー」が登場。ラムレザーにメゾンを象徴するモノグラム・パターンをエンボス加工で施し、同系色のシルバーカラーの金具をあしらいました。内装には紙幣用オープンコンパートメントやファスナー式コインポケット、クレジットカードを安全に収納できる6つのスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・ルー

価格：163,900円

素材：ラムレザー

サイズ：W 11.5 x H 8.5 x D 2.2 cm

「LV スキー」エディションのアイコニックな「ジッピー・ウォレット」。ラムレザーにルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・パターンをエンボス加工で施し、シルバーカラーであしらったメゾンならではのLV サークルのファスナー引き手で開閉できます。スタイルと機能性が両立するこのデザインには、コインと紙幣用の複数のポケットやクレジットカードを収納できる12のスロットを備えています。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：213,400円

素材：ラムレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

定番デザインをフレッシュに魅せるエレガントなコッパーの色合いで、今シーズンらしく再解釈したアイコニックな「ジッピー・ウォレット」。モノグラム・キャンバスを使用し、タイムレスなゴールドカラーの洗練されたラウンドファスナーを配しました。内装にはコインや紙幣用ポケットを含む3つのコンパートメントと12のカードスロットを備えた、機能的でありながら上品なデザイン。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：159,500円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

ルイ・ヴィトンの伝統的なヴァニティケースから着想を得た「ヴァニティ・チェーン ポーチ」。メゾンの旅の真髄(こころ)が息づく一品です。シックなシルバーカラーのモノグラム・ミラー キャンバスを使用し、メゾンを象徴するLV ロゴの刻印入りパドロック(錠前)を同系色であしらいました。取外し可能なストラップとチェーンを備え、小ぶりのコインパースやサングラスなどの必需品をすっきりと収納できる機能的なデザイン。

製品名：ヴァニティ・チェーン ポーチ

価格：431,200円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。