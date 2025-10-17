¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë´ë²èÅ¸¡ÖÀ¾¼þ¤ÈËëËöÍÎ³Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¡¡³«ºÅ
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¿³ØÄ¹¡§µÜÆâ¹§µ×¡ËÉíÂ°¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë´ë²èÅ¸¡ÖÀ¾¼þ¤ÈËëËöÍÎ³Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ËëËö¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¾ÍÎ¸¦µæµ¡´Ø¡¦ÈÙ½ñÄ´½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íö³Ø¤«¤é±Ñ³Ø¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òºÇ½é¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿À¾¼þ¤ÎÂÀ×¤ò¡¢¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿µ®½Å»ñÎÁ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÍÎ³Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¡¢»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡¦ÆüËÜ¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÄ®ÅÄÌÀ¹¡¢ËÜÅ¸¼¨¤ò´Æ½¤¤·¤¿ËÜ³ØÆüËÜ¸¦µæ½êµÒ°÷¶µ¼ø¡¦µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾¾ÅÄÀ¶¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Î¾åÌîÂÀÍ´¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë´ë²èÅ¸¡ÖÀ¾¼þ¤ÈËëËöÍÎ³Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¡¡³µÍ×¡ÒÅ¸¼¨²ñ¡Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/196_1_d179ca6c74cddbe97ff0fbb6e4d64505.jpg?v=202510170856 ]
¡¡½éÆü¤Î11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¸¦µæ½ê¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢À¾¼þ¤ÎÀ¸³¶¤ä»×ÁÛ¤òÄÌ¤·¤ÆËëËö¤ÎÍÎ³Ø¤ÎÅ¸³«¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/196_2_db03dc6b254ea3a8401dcf245985a36f.jpg?v=202510170856 ]
Å¸¼¨´Æ½¤¼Ô ¾¾ÅÄÀ¶¤Ë¤è¤ë²òÀâ
¡¡ÌÀ¼£»þÂå¤Î·¼ÌØ»×ÁÛ²È¡¦Å¯³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤À¾¼þ¡Ê¤Ë¤·¡¦¤¢¤Þ¤Í¡¢1829∼1897¡Ë¤Ï¡¢Ê¸µ×2Ç¯¡Ê1862¡Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÎ±³Ø¤Ë½ÐÈ¯¡£¥é¥¤¥Ç¥óÂç³Ø¥Õ¥£¥Ã¥»¥ê¥ó¥°¶µ¼ø¤Î¤â¤È¤Ç¡¢À¯¼£³Ø¡¦·ÐºÑ³Ø¡¦Ë¡³Ø¤ª¤è¤ÓÅ¯³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Û¥Õ¥Þ¥ó¶µ¼øÊÔ¡ØÂç³Ø¡¡ÏÂ»úÚÕ·±¡Ù´©¹Ô¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ä±þ¸µÇ¯¡Ê1865¡Ëµ¢¹ñ¸å¡¢³«À®½ê¶µ¼ø¤Ä¤¤¤ÇÆÁÀî·Ä´îÂ¦¶á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥»¥ê¥ó¥°¸ý½Ò¤Î¡ØËü¹ñ¸øË¡¡Ù¡Ê¹ñºÝË¡¡Ë¤òËÝÌõ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Î¤ÁÌÀ¼£¸µÇ¯´©¡Ë¡£
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢¾ÂÄÅÊ¼³Ø¹»½éÂå¹»Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·À¯ÉÜ¤ÎÎ¦·³¾Ê»²ËÅ¶É¤ËÂ°¤·¡¢Ê¼¸ì¼ÅµÊÔ»¼¡¢·³¿ÍÄ¼Í¡µ¯Áð¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¡ØÉ´°ì¿·ÏÀ¡Ù¡ÊÌÀ¼££·Ç¯£³·î´©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¥í¥½¥Òー¡×¤ÎÌõ¸ì¡ÖÅ¯³Ø¡×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÏÀÍý³Ø¤ÎÆþÌç½ñ¡ØÃ×ÃÎ·¼ÌØ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡ÊÌÀ¼££·Ç¯£··î¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÌÀÏ»»¨»ï¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍÎ»ú¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ñ¸ì¤ò½ñ¤¹¤ë¤ÎÏÀ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·¼ÌØÅªÏÀÊ¸¤ò¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾¼þ½õ¡ÊÌÀ¼££²Ç¯¤ËÀ¾¼þ¤È²þÌ¾¡Ë¤ÏÄÅÏÂÌîÈÍ°å¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢£´ºÐ¤ÇÉã¤«¤é¡Ø¹§·Ð¡Ù¡¢£¶ºÐ¤ÇÁÄÉã¤«¤é»Í½ñ¡Ê¡ØÂç³Ø¡Ù¡ØÏÀ¸ì¡Ù¡ØÌÒ»Ò¡Ù¡ØÃæÍÇ¡Ù¡Ë¤ÎÁÇÆÉ¤ò¼õ¤±¡¢20ºÐ¤ÇÈÍ¹»ÍÜÏ·´Û¶çÆÉ¡Ê¼ô³Ø½õ¶µ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Å±Ê£¶Ç¯¡Ê1853¡Ë¡¢25ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ú¥êーÍè¹Ò¤ËºÝ¤·¡¢ÈÍ¤«¤é¹¾¸Í¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤ò³Ø¤ÓÊ¼½ñ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤ËÃ¦ÈÍ¡£°ÂÀ¯2Ç¯(1855)¡¢Íö³Ø¼Ô¼êÄÍÎ§Â¢¤Î½Î¤ËÆþ¤ê¡¢Íö½ñ¡Ø¥Ø¥ó¥Áー¥ä¥ó¥Áー¡Ù¡ÊÌäÅúÂÎÍý²ÊÆþÌç½ñ¡Ë¤òÆÉÇË¡£ÍâÇ¯¡¢¼êÄÍ¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÃæÉÍËü¼¡Ïº¤«¤é±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò³Ø¤Ó¡¢¼êÄÍ½êÂ¢¤Î¥Û¥ë¥È¥í¥Ã¥×¡Ø±ÑÍö¼½ñ¡Ù¤ò¤¿¤è¤ê¤Ë±Ñ½ñ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀ¯£´Ç¯¡Ê1857¡Ë£µ·î¡¢ËëÉÜ¤ÎÍÎ³Ø¸¦µæµ¡´Ø¡¦ÈÙ½ñÄ´½ê¤Ë¶µ¼ø¼êÅÁÊÂ¡Ê¹Ö»Õ¡Ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ëÍö³Ø¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¡¢±Ñ¸ìÊ¸¸¥¤ÎËÝÌõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ëü±ä¸µÇ¯¡Ê1860¡Ë¤ÎËëÉÜ¸¯ÊÆ»ÈÀá¤ÎºÝ¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬²Ì¤¿¤»¤º¡¢Ê¸µ×£²Ç¯¡Ê1862¡Ë¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆ±Î½ÄÅÅÄ¿¿°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¿¿Æ»¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÎ±³Ø¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢À¾¼þ¤¬±Ñ³Ø¤Î³«Âó¼Ô¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤¤ÊÌò³ä¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë½êÂ¢¤Îµ®½Å»ñÎÁ32ÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Íö³Ø¤«¤é±Ñ³Ø¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ³Ø¤Î½ôÁê¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ³ØÉíÂ°¿Þ½ñ´Û¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤«¤éÌÀ¼£°Ý¿·¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³ÀêÎÎ´ü¤Þ¤Ç¡Ê1780Ç¯Âå¤«¤é1950Ç¯Âå¡Ë¤ÎÌó170Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç´©¹Ô¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¼Ì¤µ¤ì¤¿À¾²¤¸ì¡¦À¾²¤Ê¸²½¤Î¶µ°é¸¦µæ»ñÎÁ¡¢¤ª¤è¤ÓÆ±»þ´ü¤ËÀ¾²¤À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ´Ø·¸ÍÎ½ñ¤òÉý¹¤¯¼ý½¸¤·¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ë¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤ÎÊ¸²½¸òÎ®»Ë»ñÎÁ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¢¨¥Ý¥¹¥¿ーÊÌÅº
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÄ®ÅÄÌÀ¹¡Û
¡¡Å¯³Ø¼Ô¡¢·¼ÌØ»×ÁÛ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾¼þ¤Ï¡¢ËëËö°Ý¿·´ü¤Ë¤âËëÉÜÎ±³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏºÇ¸å¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ¡¢¡ØµÄÂêÁð°Æ¡Ù¤òµ¯Áð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÁÀî¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤òÌ´ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¾¤ÏÅìÍÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾ÍÎ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³µÇ°¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÂÀ½´Á¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¸½Âå¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢ËëËö´ü¤òÃæ¿´¤ËÐíâ×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾¤Ë¤è¤ëÏÂÀ½´Á¸ì¤Î¼ÂÁê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾åÌîÂÀÍ´¡Û
¡¡À¾¼þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¶áÂå²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ºÇ½é´ü¤Î»×ÁÛ²È¤È¤·¤Æ¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÝÌõ¸ì¤ÎÀ®Î©¡¢¿¹²ª³°¡ØÀ¾¼þÅÁ¡Ù¤È¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³¶¡¢Á×³Ø¤ä×É×Ò³Ø¤Î»×ÁÛÅª±Æ¶Á¡¢·§ÂôÈÙ»³¤Ø¤Î·¹ÅÝ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¼ô¶µ¶áÂå²½¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¡¢¼Â¾Ú¼çµÁ¤È¡ÖÅ¯³Ø¡×¡¢·³»ö»×ÁÛ¤Ê¤É¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢À¾¤ò¡Ö±Ñ³Ø¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨»ñÎÁ¤è¤ê
𠸄ÍöÂÐÌõÃ±¸ìÊÔ¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ú¥¤¥ë¸¶Ãø ¡¡¡¡¡¡ÏÂ¹ïËÜ¡¡°ÂÀ¯3Ç¯¡Ê1856¡Ëº¢´©¡¡¡¡¡¡
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¥É¥ë¥È¥ì¥Ò¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì´ó½É³Ø¹»¹»Ä¹¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ú¥¤¥ë¡ÊRudolph van der Pijl,1790-1828¡Ë¤¬¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ»¼¤·¤¿Íö±ÑÂÐÌõ¡ØÉáÄÌ±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¡Ù¡ÊGemeenzame Leerwijs.¥É¥ë¥É¥ì¥Ò¥È¡¢1822¡Ë¤ÎÁ°È¾ÉôÊ¬¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Úー¥¸¡¢½øÊ¸¡¢È¯²»²òÀâ¡¢Ã±¸ìÊÔ¡¢Ì¾»ì³ÊÊÑ²½¡¢½õÆ°»ì¡¦Æ°»ì¤ÎË¡¤È»þÀ©¤Þ¤Ç¡Ë¤òÀ°ÈÇ¡¦ÂÞÄÖ¤¸¤È¤·¤ÆËÝ¹ï¤·¤¿¤â¤Î¡£É½»æ¸«ÊÖ¤·¤ÎÍöÊ¸É¸Âê»æ¤ÏÌÚ³è»ú¡¢½øÊ¸°Ê²¼¤ÏÉ®µÂÎÀ°ÈÇ¡£É½»æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö𠸄ÍöÕôì£ÓÅ¸ìÊÔ¡×¤ÎÂêäÕ¤Ï·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÖåÂêäÕ¡Ö¥ìー¥ô¥¤¥¹¡¿¥Õ¥¢¥ó¥Ç¥ó¡¡¥Ñ¥¤¥ë¡¿ÏÂ¹ïËÜ¡×¤Ï¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¼ãÎÓ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎµìÂ¢¼Ô¡¢µþÅÔÉú¸«¤Î¸Å½ñæè½ÕÏÂÆ²¼ç¿Í¡¦¼ãÎÓÀµ¼£¡Ê1912～1984¡Ë¤ÎÉ®À×¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢¿ÀÅÄº´ÌîÊ¸¸Ë¤Ë´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¡£
´ÊÌó±ÑÊ¸Ë¡¡¡¥ô¥§¥ë¥¬ー¥Ë¸¶Ãø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íö¸ìÈÇÂè2ÈÇ¡¡¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¡1853
ÉÕäµ¡§ËëÉÜÈÙ½ñÄ´½ê½ÐÈÇµö²Ä¡Ê°ÂÀ¯3Ç¯[1856]12·î¡Ë
¡¡°ÂÀ¯£³Ç¯¡Ê1856¡Ë11·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËëÉÜÍÎ³Ø¸¦µæµ¡´Ø¡¦ÈÙ½ñÄ´½ê(¤Ð¤ó¤·¤ç¤·¤é¤Ù¤·¤ç)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯12·î12Æü¡¢ÄÅ»³ÈÍ¼ç¾¾Ê¿»°²Ï¼éÀÆÌ±¡Ê¤Ê¤ê¤¿¤ß¡Ë¤Î²ÈÍè¡¢ÈÍ°å¡¦Íö³Ø¼Ô¤Î±§ÅÄÀî¶½ºØ(1821～1887)¤¬¥ô¥§¥ë¥¬ー¥Ë¸¶Ãø¡Ø´ÊÌó±ÑÊ¸Ë¡¡Ù¤Î¸¶½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢ËÝ¹ï½ÐÈÇµö²Ä¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Æ±15Æü¤ËÅÀ¸¡¤¬ºÑ¤ß¡¢¸¶½ñ¤Ï¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥Úー¥¸¤Ë¡ÖÈÙ½ñÄ´½ê²þ¡×°õ¤¬Æè¤µ¤ì¡¢¡Ö³«ÈÄ¶ì¤·¤«¤é¤º¡¢½ÐÍè¸õ¼Ô°íÉô¡¢Ä´½ê¤ØÁêÇ¼¤à¤Ù¤»ö¡×¤È¤Îµö²Ä½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
±ÑµÈÍøÊ¸Åµ¡¡¾å ÏÂ¹ïËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ÂÀ¯4Ç¯¡Ê1857¡Ë¡¡±§ÅÄÀî»áÂ¢°´¡¡¡¡
¡¡(1)¡Ü57Ãú¡£ÂêäÕ¡ÊÃæ±û¡Ë¡Ö±ÑµÈÍøÊ¸Åµ¡¡¾å¡×¡£¾®¸ý½ñ¤¡Ö±ÑµÈÍøÊ¸Åµ¡¡¾å¡×¡£Á°É½»æ¸«ÊÖ¤·¡Ö°ÂÀ¯»ÍÇ¯ÃúÌ¦¿·ïÃ¡¡¡Ê¼ë°õ¡§¾åÖå¡Ë¡¿ENGELSCHE SPRAAKKUNST ±ÑµÈÍøÊ¸Åµ¡¿Èþºî¡¡±§ÅÄÀî»áÂ¢°´¡¡¡ÊÂ¢ÈÇ°õ¡§Êî»§Ï°¡Ë¡×¡£
¡¡ÄÅ»³ÈÍ°å±§ÅÄÀî²ÈÂè£´Âå±§ÅÄÀî¶½ºØ¤¬¹¾¸Í¤Ç´©¹Ô¡£¥ô¥§¥ë¥¬ー¥Ë¸¶Ãø¡Ø´ÊÌó±ÑÊ¸Ë¡¡ÙÍö¸ìÈÇÂè£²ÈÇ(1853)¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Úー¥¸¤«¤é±ÑºîÊ¸¤ÎÂè17²Ý¡ÊZeventiende opstel.¡ËËöÈø¡Êp. 106¡Ë¤Þ¤Ç¤òÀ°ÈÇ¤ÇÉü¹ï¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥Úー¥¸¤Ë¡ÖÃé½çÄÁ¾Þ¡×°õ¡ÊÇòÊ¸Êý°õ¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖÂé¸ïÂ¢½ñ¡×¡Ê¼ëÊ¸Êý°õ¡Ë¡£µìÂ¢¼Ô¤ÎÂé¸ïÃé½ç¡Ê¤À¤¤¤´¡¦¤¿¤À¤ª¤µ¡Ë¤Ï¸ø²È½Ð¿È¤Ç¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ»²Í¿¡¢ÂçºåºÛÈ½ÁíÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢½éÂåÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ËµÈÍøÊ¸Åµ¡¡¼êÄÍÎ§Â¢¡¦À¾¼þ½õ±Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÅÅÄ»°¸ÞÏº¡¦ËÒ½õ±¦±ÒÌç¹»Àµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ÂÀ¯£¶Ç¯¡Ê1859¡Ëº¢¡¡Ëô¿·Æ²¡Ê¤æ¤¦¤·¤ó¤É¤¦¡Ë´©
¡¡ÆüËÜºÇ½é¤ÎÀ°ÈÇ¡¦±ÑÊ¸¤Î±ÑÊ¸Ë¡½ñ¡£The Elementary Catechisms. English Grammar. London,Groombridge &¡¡Sons, 1850.¤ÎÉü¹ï¡£
¡¡¼êÄÍÎ§Â¢¡Ê1822～1878¡Ë¤Ï¼þËÉ½Ð¿È¤ÎÍö³Ø¼Ô¡£²Å±Ê£´Ç¯¡Ê1851¡Ëº´ÁÒÈÍ¤Ë¾¤¤·Êú¤¨¤é¤ì¡¢Æ±£¶Ç¯¹¾¸Í¤Ç»ä½Î¡¦Ëô¿·Æ²¤ò³«½Î¡£
¡¡À¾¼þ½õ¡Ê¤Î¤ÁÀ¾¼þ¡Ë¤Ï°ÂÀ¯£²Ç¯¡Ê1855¡Ë11·î¡¢Ëô¿·Æ²¤ËÆþÌç¡£¤³¤ÎÅß¡¢¼êÄÍ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÉÍËü¼¡Ïº¤«¤é±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò³Ø¤ó¤À¡£Ëü¼¡Ïº¤ÏÉºÎ®Àè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éËÜ½ñ¤Î¸¶½ñ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡À¾¤Ï¤½¤ì¤«¤é¼ÌËÜ¤òºî¤ê¡¢¼êÄÍ¤È¶¦¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÎå¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
±ÑÊÆÂÐÏÃ¾¹·Â¡¡ÃæÉÍËü¼¡ÏºÌõ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÎÈàÆ²Â¢ÈÇ¡¡°ÂÀ¯6Ç¯(1859)9·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡À°ÈÇ¡¦ÂÞÄÖ¤¸¡£ËÜÊ¸Á´39Ãú¡£É¸ÌÜ¤ÏÉ½»æ¸«ÊÖ¤·¤ÎÈâ¡ÖÃæßÀËü¼¡Ïºì£¡¿±ÑÊÆÕôÏÃ¾¹×Í¡¿°ÂÀ¯¸ÊÌ¤ÈÕ½©Àß³Ú»áé¶ÈÇ¡×¤Ë¤è¤ë¡£°ÂÀ¯¸ÊÌ¤ÈÕ½©¤Ï°ÂÀ¯£¶Ç¯¡Ê1859¡ËÇ¯9·î¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Âè39ÃúÎ¢¤Ë½÷ÀµìÂ¢¼Ô¤ÎËÏ½ñ¡Öèß±ä¸µÇ¯¡¿²£ßÀìÈÃúÌÜ¡¿Æé²°°Â¼£ÎÉ¡¿Ì¼¡¡Åè¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ìõ¼Ô¤ÎÃæÉÍËü¼¡Ïº¤ÏÅÚº´±§º´±º¤Îµù»Õ¡£Å·ÊÝ12Ç¯¡Ê1841¡Ë¡¢14ºÐ¤ÇÉºÎ®¡£½õ¤±¤¿ÊÆ¹ñÊá·ßÁ¥Ä¹¥Û¥¤¥Ã¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢10Ç¯¸å¤Î²Å±Ê£´Ç¯¡Ê1851¡Ë¡¢Î°µå¤ò¤Ø¤Æ¼¯»ùÅç¤Ë¾åÎ¦¡£ÍâÇ¯ÅÚº´¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Å¹þ¤ß¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤È¹Ò³¤½ÑÃÎ¼±¡¢³¤³°ÃÎ¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»§ËàÈÍ¡¢ÅÚº´ÈÍ¡¢ËëÉÜ¡¢ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ë½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡¦ÆüËÜ¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡Ä®ÅÄ ÌÀ¹
¡¡1962Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡¢ÐÇ¶µÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Ãøºî¤Ë ¡ØÅçÄÅµ×¸÷¡¦ËëËöÀ¯¼£¤Î¾ÇÅÀ¡Ù(¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨)¡¢¡ØÚ·°Ð¤ÎËëËö»Ë¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë)¡¢¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ëËëËö»Ë¡Ù(Áð»×¼Ò)¡¢¡Ø»§Ä¹Æ±ÌÁÏÀ¡Ù(¿ÍÊ¸½ñ±¡)¡¢¡Ø¿·Àâ ºäËÜÎ¶ÇÏ¡Ù(½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¡¢¡Ø¿ÍÊª¤«¤éÆÉ¤à ËëËö»Ë¤ÎºÇÁ°Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³ØÆüËÜ¸¦µæ½êµÒ°÷¶µ¼ø¡¡¾¾ÅÄ À¶
¡¡1947Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜÍÎ³Ø»Ë¡¢Æü²¤ÃÎ¼±¸òÎ®»Ë¡¢½ñ»ï³Ø¡¢¶áÀ¤µþÅÔ³Ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÍÎ³Ø¤Î½ñ»ïÅª¸¦µæ¡Ù¡ÊÎ×Àî½ñÅ¹¡¢1998¡Ë¡¢¡Ø·±ÆÉË¸å¹ñ»Ö¡Ù¡Ê¶¦ÊÔ¡¢»×Ê¸³Õ½ÐÈÇ¡¢2018¡Ë¡¢¡Øµþ¤Î³Ø½Î¡Ê¤Þ¤Ê¤Ó¤ä¡Ë»³ËÜÆÉ½ñ¼¼¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡ÊµþÅÔ¿·Ê¹½ÐÈÇ¥»¥ó¥¿ー¡¢2019¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¹Åì³Ø½¬¿·¸ì½ñ¤Î¸¦µæ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³ØÆüËÜ¸¦µæ½ê¡¢2025¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¦ÆüËÜ¸¦µæ½ê½ê°÷¡¡¾åÌî ÂÀÍ´
¡¡1983Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¸å´ü½¤Î»¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤ÏÎÑÍý³Ø¡¦ÆüËÜÎÑÍý»×ÁÛ»Ë¡¢ÆüËÜ»×ÁÛ»Ë¡£Ãø½ñ¡Ø²ÖÅÁ¤¦²Ö―À¤°¤ÌïÅÁ½ñ¤Î»×ÁÛ¡Ù¤ÇÆüËÜÎÑÍý³Ø²ñÏÂÄÔ¾Þ¡ÊÃøºîÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£ÏÀÊ¸¤Ë¡ÖÇ½¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È―¡ÔµÝÈ¬È¨¡Õ¤ò»öÎã¤ËÍØ¶Ê¤ÈÇ½ºîÏÀ¤Î»×ÁÛÅª²Í¶¶¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡×¡Ö¾ïÄ«¤ÎÀ¸¤¤ë¶ì¤·¤ß―¡Ö»à¤Ì»ö¤È¸«ÉÕ¤¿¤ê¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ―¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
