ラブライブ！サンシャイン!!「聖地」沼津で新たに4種類のグッズを先行販売！

【販売詳細】■先行販売開始日：2025年11月1日（土）■先行販売店舗 ：ベルマートキヨスク沼津店（JR沼津駅南口改札外）営業時間6:40～21:00キヨスク沼津北口(2号) （JR沼津駅北口改札外）営業時間9:00～19:00※11/1(土)～11/3(月祝)の期間限定営業になります。■販売開始時間 ：両店舗とも、オープンと同時に販売を開始いたします。©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※販売開始時間は変更となる場合がございます。 ※商品のご予約および取り置きはできません。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。