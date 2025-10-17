こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ラブライブ！サンシャイン!!「聖地」沼津で新たに4種類のグッズを先行販売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、JR沼津駅を中心に展開されていた『JR東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」』で登場したキャンペーンデザインのアクリルスタンドをはじめとするグッズを、JR沼津駅の「ベルマートキヨスク沼津」「キヨスク沼津2号」で先行販売します。
今回は、「沼津ゲキ推しキャンペーン2025！」で登場した描き下ろし私服イラストを使用しております。さらに、JR東海とのコラボ楽曲「僕らの旅は終わらない」の描き下ろしイラストを使用した新グッズも登場します！
JR 東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025！
アクリルスタンド（全９種） 各税込2,200円
JR 東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025！
B5アクリルパネル 税込3,850円
JR 東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025！
A4クリアファイルセット（2枚組） 税込1,000円
JR 東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025！
トレーディングアクリルキーホルダー（全18種・ランダム1個入） 各税込800円
※本商品はブラインド商品です。 ※ボックスでの販売はしておりません。
【販売詳細】
■先行販売開始日：2025年11月1日（土）
■先行販売店舗 ：ベルマートキヨスク沼津店（JR沼津駅南口改札外）
営業時間6:40～21:00
キヨスク沼津北口(2号) （JR沼津駅北口改札外）
営業時間9:00～19:00
※11/1(土)～11/3(月祝)の期間限定営業になります。
■販売開始時間 ：両店舗とも、オープンと同時に販売を開始いたします。
©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※販売開始時間は変更となる場合がございます。 ※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
