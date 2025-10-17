子供服ブランド「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」より英国トラッドを基調とするブランド「POLO BCS」コラボレーションアイテム第４弾が10/10より新登場！
神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開するSLAP SLIP（スラップスリップ）」より、英国トラッドを基調とするブランド「POLO BCS」のコラボレーション第４弾となる全６アイテムが新登場！2025年10月10日(金)より、SLAP SLIP(スラップ スリップ)全国61店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて同時発売予定です。
▼「POLO BCS」コラボレーションアイテムはこちらからもご覧いただけます▼
https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1poloslapslip/
この冬を彩る、トラッドで上品な心躍るとっておきのアイテムが登場いたします。
POLO BCSについて
ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした、日本生まれのブランド「POLO British Country Spirit」。1968年にスタートと歴史は古く、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神“を大切にしながら、新しいポロ・ファッションを提案するブランドです。
・「POLO BCS」コラボレーションアイテム
■襟付きスモッキングチェックジャンパースカート
刺しゅう付きの襟と、胸元のスモッキングが上品なチェック柄のジャンパースカート。
腰の刺しゅうもポイントです。
サイズ/80~130cm
カラー/ネイビー系・ベージュ系
価格/\4,950(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
■襟ライン入りVネックトラッドニットプルオーバー
■刺しゅう入り胸ポケットチェックシャツ
チェック柄シャツとセーターの組み合わせはトラッドコーデの王道スタイル。
おめかししたい日におすすめのコーディネートです。
サイズ/80~130cm
カラー/オフホワイト・ネイビー
価格/\4,290(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
サイズ/80~130cm
カラー/ネイビー系・ベージュ系
価格/\4,290(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
■ふわふわサガラ刺しゅう裾フレア長袖トレーナー
ふんわりシルエットがキュートなトレーナー。
胸元のパッチロゴ×刺しゅうが目を引くカジュアルなのに上品なトレーナーです。
サイズ/80~130cm
カラー/オフホワイト・レッド
価格/\3,630(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
■プリント総柄トレーナー
モノグラムロゴが均一に並ぶ、上品なトレーナー。
襟ぐりには編み立てリブを採用し、やさしく温かみのある印象に仕上げました。
シンプルながら洗練されたデザインで、男女問わずおしゃれに着こなせる一着です。
サイズ/80~130cm
カラー/オフホワイト系・ネイビー系
価格/\3,630(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
■無地チェック取り外しフード＆襟付きキルティングジャケット
取り外し可能なフード付きで、気分やスタイルに合わせたアレンジが可能です。
部分使いされたコーデュロイ素材が、季節感をぐっと高めてくれます。
ユニセックスデザインで、性別を問わずおしゃれに着こなせる一着。
デイリーからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍してくれること間違いなしです。
サイズ/80~130cm
カラー/レッド・ネイビー系
価格/\6,490(税込)
10月10日(金)より順次発売予定。
SLAP SLIP(スラップ スリップ)とは
～子どもの欲しいをカタチに～
ヨーロッパのこどものように子どもらしい今しか着られないナチュラルなかわいさを提案
どこか上品で清楚感漂うフレンチカジュアルはいつものコーディネートをさりげなく格上げ
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)ショップリスト(全国54店舗)
https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)公式Instagram
https://www.instagram.com/slapslip_official/
■【会社概要】
会社名:株式会社ベベ
所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2
代表者:代表取締役 卜部 正寿
URL：https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売
■【お問合せ先】
株式会社ベベ カスタマーセンター
10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く)
MALL：bebe.info@java.gr.jp