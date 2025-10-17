長野県飯綱町　10月25日開催！第７回いいづなりんごスイーツコンクール

飯綱町

全国から長野県飯綱町のりんごを使った作品が集まる「第７回いいづなりんごスイーツコンクール」の本審査会を10月25日（土）いいづなコネクトEAST（長野県上水内郡飯綱町大字赤塩2489）で開催します。

今回は、書類選考を通過した12作品が本審査会に進み、４人のプロの審査員の他に、一般の町民審査員が作品を味わって評価します。

また、コンクールの結果発表の瞬間を多くの皆様に見届けていただくため、一般観覧席をご用意しました。スイーツが好き！りんごが好き！コンクールに興味がある！という方は、ご参加をお待ちしています。

先着50名様に、今年度の本審査会出場作品の中から一部作品をプレゼント。過去の受賞作品も販売します。

●開催日時

2025年10月25日（土）

一般観覧試食：14：30～15：10

（開場14：30）

本審査会結果発表：15：15～16：00

●開催場所

いいづなコネクトＥＡＳＴ 体育館（旧三水第二小学校）

●過去の受賞作品販売日時・場所

2025年10月25日（土）

9：30～17：00（イートインは16:00まで）

いいづなコネクトＥＡＳＴ 泉が丘喫茶室

先着50名様に今年度の本審査会出場の一部作品をご試食いただけます

【お客様からのお問い合わせ先】

第７回いいづなりんごスイーツコンクール事務局

（一般財団法人長野経済研究所 調査部 公共ソリューショングループ）

担当 牧野、吉田

TEL：026-224-0504

e-mail：kokyo@neri.or.jp