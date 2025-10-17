各位

2025年10月17日

株式会社ピーバンドットコム



ピーバンドットコム、ウェブサイトを全面リニューアル

～ユーザー体験を起点に「見積から発注までの最適化」を実現～







「TOP→見積→発注」までを1クリックでスムーズに遷移できるよう導線を再設計。用途別プリセットにより、見積入力の負荷を軽減しています。

ブランディングの強化新しいビジュアルコンセプトでは、「ものづくりの現場を支えるパートナー」としてのP板.comの姿勢を表現。試作から量産までを一貫して支える信頼性を訴求しています。■ 今後の展開リニューアル公開後も、データ分析とユーザーヒアリングを基にしたPDCAサイクルを月次で実施し、さらなる体験価値の向上を図ります。また、マイページや見積フォームなど発注関連画面の改修も順次進行中であり、今後は新規顧客獲得に向けた広告ランディングページの最適化や、技術情報・導入事例を発信するメディアコンテンツの拡充を予定しています。■代表取締役社長 後藤康進 コメント今回のWEBサイトリニューアルは、ユーザーの皆さまが“迷わず・ストレスなく”発注できるサイト体験を追求した第一歩です。P板.comがこれまで培ってきた信頼性とスピードを軸に、より多くの開発現場で“頼られる存在”となるよう、サービスの磨き込みを続けてまいります。■関連リンクP板.com：https://www.p-ban.com【会社概要】■株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F代表取締役社長 ： 後藤 康進X：https://x.com/pban_irIRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnote： https://note.com/p_ban_ir本件に関するお問合わせ先■本件に関するお問い合わせ先株式会社ピーバンドットコム公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/電話番号：03-3261-3431E-mail：ir@p-ban.com問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html関連リンクP板.comhttps://www.p-ban.com