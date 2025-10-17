こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ピーバンドットコム、ウェブサイトを全面リニューアル
ピーバンドットコム、ウェブサイトを全面リニューアル
～ユーザー体験を起点に「見積から発注までの最適化」を実現～
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、P板.comウェブサイト（https://www.p-ban.com/）を全面リニューアルいたしました。本リニューアルにより、ユーザー利便性の向上と、安心してご利用いただけるサービス品質の強化を図ります。
■ 背景
近年、基板製造を取り巻く環境は多様化・高品質化が進み、従来の「安く・早く」だけでなく、「安心して任せられる品質・体験」へのニーズが高まっています。当社ではこうした市場変化を踏まえ、UX（ユーザー体験）を基点にしたサイト構造の見直しを実施しました。特に、今回のリニューアルでは、サイトの導線や画面構成を見直し、初めての方でも迷わず、ストレスなく見積・発注が行えるUI（ユーザーインターフェース）へと刷新しました。これにより、利用目的に応じた操作性を高め、より快適なサービス体験を提供いたします。
■ リニューアルのポイント
TOPページを刷新
利用目的に応じた導線を整理し、「1-Click見積」や「サービス別ページ」へのアクセスを簡潔化。また、利用企業の声・活用事例を掲載し、初めての方にも信頼感をもって利用いただける設計としました。
UX・UIの改善による発注体験の最適化
ブランディングの強化
新しいビジュアルコンセプトでは、「ものづくりの現場を支えるパートナー」としてのP板.comの姿勢を表現。試作から量産までを一貫して支える信頼性を訴求しています。
■ 今後の展開
リニューアル公開後も、データ分析とユーザーヒアリングを基にしたPDCAサイクルを月次で実施し、さらなる体験価値の向上を図ります。また、マイページや見積フォームなど発注関連画面の改修も順次進行中であり、今後は新規顧客獲得に向けた広告ランディングページの最適化や、技術情報・導入事例を発信するメディアコンテンツの拡充を予定しています。
■代表取締役社長 後藤康進 コメント
今回のWEBサイトリニューアルは、ユーザーの皆さまが“迷わず・ストレスなく”発注できるサイト体験を追求した第一歩です。P板.comがこれまで培ってきた信頼性とスピードを軸に、より多くの開発現場で“頼られる存在”となるよう、サービスの磨き込みを続けてまいります。
■関連リンク
P板.com：https://www.p-ban.com
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
関連リンク
P板.com
https://www.p-ban.com
