大阪国際空港「ITAMIそらスポキッズパーク」を開催します

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、2025年11月29日(土)に大阪国際空港にて「ITAMIそらスポキッズパーク」を開催することをお知らせします。

本イベントは、空港の南立体駐車場付近の特設会場にて、初めて開催するお子さま向けのスポーツ体験イベントです。当日は、「陸上競技」や「サッカー」に加えて、近年オリンピック種目として注目を集める「BMX」や「ボルダリング」、二点間に張り渡した専用ラインの上でバランスを競う「スラックライン」、センサー付きの光る剣を使用するデジタル次世代刀スポーツ「サッセン」といったニュースポーツも体験でき、さまざまなスポーツとのふれあいを通じて、これまで知らなかったスポーツとの出会いや興味・関心を広げることができます。

また、ドーハ2019世界陸上競技選手権大会 男子4×100mリレー銅メダリストの白石黄良々選手（セレスポ）、2025年日本陸上競技選手権大会出場の三浦由奈選手（セレスポ）による走り方教室も予定しています。

関西エアポートグループは、これからもお客さまに楽しんでいただける取り組みを通じて、より多くの皆さまに空港の魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

【イベント概要】

○ 開催日時：2025年11月29日(土) 10：00～15：00

○ 開催場所：大阪国際空港 南立体駐車場付近 特設会場

○ 主な内容：・各種スポーツ（陸上競技、サッカー、BMX、ボルダリング、スラックライン、

サッセン）の体験コーナーや講師による教室

・ステージ企画

・重ね押しスタンプラリー など

○ U R L：https://www.kansai-airport.or.jp/special/event/20251129.html

○ 主 催：関西エアポート株式会社

○ その他：小雨決行