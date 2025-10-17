【イルカ】『プレ55周年！イルカ with Friends vol.19 ～あいのたね(ハート)まこう！～』を歌謡ポップスチャンネルにて2026年1月24日(土)にテレビ初独占放送決定！

イルカ


稲垣潤一

純烈

神部冬馬


イルカが親善大使を務めるIUCN国際自然保護連合の環境活動を広く知って頂くために始めたコンサート「イルカ with Friends」。



2025年10月17日にJ:COMホール八王子で開催されたコンサートをテレビ初独占放送！



19回目の開催となる今回、出演者に稲垣潤一、純烈、神部冬馬ら素敵なゲストを迎え、懐かしい音楽や名曲を披露します！




＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル


■タイトル：プレ55周年！イルカ with Friends vol.19 ～あいのたね(ハート)まこう！～


■放送日時：2026年1月24日(土) 17:00～


■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/iruka_with_friends19/


＜歌謡ポップスチャンネルとは＞


CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。


