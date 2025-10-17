【千葉県習志野市】10月26日（日)福祉ふれあいまつり＆健康フェア

写真拡大 (全4枚)

習志野市役所

福祉ふれあいまつり　　


🟠イベント詳細


　 日時


　　10月26日（日)午前10時～午後4時（雨天決行）


　 会場


　　習志野市役所（駐車場あり）


　


　 主なイベント


　　🔺ステージイベント


　　🔺福祉団体などによる展示・販売


　　🔺福祉に関する相談


　　🔺マイバック作り


　　🔺赤い羽根共同募金、平和募金活動


　　🔺新企画！！「スタンプラリー」、「キッズコーナー」







　団体紹介チラシはこちら


https://prtimes.jp/a/?f=d43355-129-251d9a023b66d249acfae511b307cea6.pdf


【市ホームページ】


https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkofukushiseisaku/oshirase/26860.html


健康フェア


～みんなでつくろう健康なまち習志野！～








主なイベント


　　🔺手洗いマイスター教室


　　🔺薬剤師による健康チェック


　　🔺医師による医療相談


　　🔺歯科相談


　　🔺母子保健推進委員・健康づくり推進委員コーナー


　　🔺健康なまち習志野コーナー



イベントのチラシはこちら


https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/132/chirashi.pdf


会場案内はこちら


https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/132/kaijyoannai.pdf


【市ホームページ】


https://www.city.narashino.lg.jp/kenkofukushi/minnnanokennko/healthy_town/21830.html