【千葉県習志野市】10月26日（日)福祉ふれあいまつり＆健康フェア
習志野市役所
https://prtimes.jp/a/?f=d43355-129-251d9a023b66d249acfae511b307cea6.pdf
福祉ふれあいまつり
🟠イベント詳細
日時
10月26日（日)午前10時～午後4時（雨天決行）
会場
習志野市役所（駐車場あり）
主なイベント
🔺ステージイベント
🔺福祉団体などによる展示・販売
🔺福祉に関する相談
🔺マイバック作り
🔺赤い羽根共同募金、平和募金活動
🔺新企画！！「スタンプラリー」、「キッズコーナー」
団体紹介チラシはこちら
【市ホームページ】
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkofukushiseisaku/oshirase/26860.html
健康フェア
～みんなでつくろう健康なまち習志野！～
主なイベント
🔺手洗いマイスター教室
🔺薬剤師による健康チェック
🔺医師による医療相談
🔺歯科相談
🔺母子保健推進委員・健康づくり推進委員コーナー
🔺健康なまち習志野コーナー
イベントのチラシはこちら
https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/132/chirashi.pdf
会場案内はこちら
https://www.city.narashino.lg.jp/material/files/group/132/kaijyoannai.pdf
【市ホームページ】
https://www.city.narashino.lg.jp/kenkofukushi/minnnanokennko/healthy_town/21830.html