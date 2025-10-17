YOUTRUSTが日本の人事部「ＨＲアワード2025」プロフェッショナル部門最優秀賞を受賞

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎 由夏）が、日本の人事部「ＨＲアワード2025」（主催：「ＨＲアワード」運営委員会、後援：厚生労働省）にて、プロフェッショナル人材採用・雇用部門 最優秀賞に選ばれました。

「ＨＲアワード」は、全国のHRパーソンの投票により人と組織の成長を促す取り組みを表彰する制度。2025年は355件のご応募をいただいた中から、一次選考でプロフェッショナル部門は18件が入賞。さらに、全国37万人のHRパーソンによる投票、選考委員会による最終選考を経て、2025年のHRを代表するサービスとしてYOUTRUSTが選出されました。

YOUTRUSTは創業から8年目を迎え、サービスのユーザー数は約40万人、1,700社以上の企業にご利用いただいております。「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンのもと、日本の労働人口6,800万人の人材流動性をあげるべく、引き続き事業を成長させてまいります。

■「YOUTRUST 代表取締役CEO 岩崎 由夏」よりコメント

この度は名誉ある最優秀賞をいただき、大変光栄に思います。日頃よりサービスをご利用いただいている皆さまのおかげで、このような評価をいただけました。これからも「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を作る」というビジョンのもと、日本の課題の一つである「人材の流動性」を上げるために邁進してまいります。

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://lp.youtrust.jp/recruiter

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://lp.youtrust.jp/youtruststudio

■受賞式の様子

■日本の人事部「ＨＲアワード」とは

人・組織に関する取り組みを対象にした表彰制度。優れた取り組みを表彰することによって人事パーソンに新たな知見やノウハウを共有し、全国の企業の発展につなげていくことを目指しています。最優秀賞・優秀賞は、全国の『日本の人事部』正会員による投票で決定。本年で14回目を迎え、公正な運営方法と人事パーソンが選考に携わる納得感から、HR関連で最も権威ある賞として、多くの人事に支持されています。

「ＨＲアワード」公式サイト： https://jinjibu.jp/hr-award/

＜ネットワークリクルーティング「YOUTRUST」とは＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://lp.youtrust.jp/

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://lp.youtrust.jp/salestech/b

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://lp.youtrust.jp/insight/b

＜会社概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/145_1_4c4e27ff3bfe0bdad5ae99c493cae853.jpg?v=202510170457 ]