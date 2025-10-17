第3回良渚フォーラム

【杭州（中国）2025年10月17日新華社＝共同通信JBN】第3回良渚フォーラム（Liangzhu Forum）が中国東部の浙江省省都杭州で10月18～20日に開催され、良渚の古代遺跡の深遠な遺産が世界文明の活気に触れることになります。

60近い国々から約400人の出席者が、さまざまな文明の最新の研究成果や多様な文化を保存する革新的なモデルを持ち寄り、このフォーラムを、時代を超えて共通の人間性の美しさをたたえる文化交流の意義深い対話の場とします。

良渚は文字通り「水の中の美しい小島」を意味し、河川が入り組んだ杭州市余杭区の平野に位置しています。良渚遺跡は、5000年以上前の中国の壮大な先史時代の稲作文明を証明するものです。

良渚遺跡は2019年、世界遺産リストに順当に登録されました。2023年に開催された第1回良渚フォーラムは、世界的なビジョン、中国の偉大さ、浙江省の魅力、文明探究への集中を体現した質の高い国家的行事となりました。

良渚の国際的ネットワークは現在、世界123カ国・地域に広がり、フォーラムは世界的な文化的対話の推進、一帯一路構想に基づく交流の促進、中国文明の豊かさを示す極めて重要なプラットフォームへと進化しています。

この壮大な文化行事は文化観光省、National Cultural Heritage Administration（国家文物局）、浙江省人民政府が共催、国連教育科学文化機関（ユネスコ）と世界観光機関（UNWTO）の支援を受けて開催され、関心を引く見ものばかりです。

今年のフォーラムのテーマは「Revitalization of Civilization: Cultural Heritage and Human Culture Diversity（文明の再興：文化遺産と人類文化の多様性）」であり、これまでのフォーラムと脈絡が一貫しており、すべてが交流と相互学習を助長し、時代に合わせて前進し、将来の道を照らすという共通の目標を推進しています。

人類の文化多様性は世界をつなぎ、調和の中で生き、互いの強さを学び、文化の融合を通じての革新の推進を可能にして、世界を豊かで活気に満ちたものにしています。対話を通した多様性の美しさの発見と、伝統に根ざした革新の探求に集中することは、フォーラムの各分科会に完全に反映されています。

分科会「Cultural Roots: Timeless Wisdom and Contemporary Value of Ancient Civilizations（文化的ルーツ：古代文明の永遠の知恵と現代的価値）」は、黄河・長江沿岸や地中海、マヤなどの文明を比較します。

文化遺産保護の実践に関心があるなら、分科会「Innovation in Practice: Urban Archaeology, Heritage Site Conservation and Coordinated Urban-Rural Development（実践における革新：都市考古学、文化遺産の保全、都市と農村の協調発展）」で、良渚遺跡とマヤ遺跡の新たな考古学的発見が紹介されます。

「Sustained Legacy: Expansion of Museum Functions and Utilization of Cultural Relics（持続可能な遺産：博物館機能の拡大と文化財の活用）」では、Silk Road International Museum Alliance（シルクロード国際博物館連盟）が、カタールとチュニジアからの新規加盟を迎え入れ、シルクロード国際博物館連盟の宣言を発表します。

中国の世界遺産条約加盟40周年を記念する分科会「Future Vision: World Cultural Heritage and A New Model for Human Advancement（未来ビジョン：世界文化遺産と人類進歩のための新たなモデル）」は、世界文化遺産の保護と管理に関する識見と実践を共有するほか、過去40年間の中国の革新的な取り組みを概観する展示もあります。

良渚では、千年の歴史を持つ中国の文化遺産が世界の多彩な文化と融合し、先端技術によって伝統がよみがえります。良渚フォーラムは、世界の豊かで多様な文化を革新的に紹介するだけでなく、文明間の相互理解を深める架け橋ともなります。第3回良渚フォーラムは間違いなく、人類共通の未来の共同体構築に向けた道のりに、生き生きとした活気を吹き込む文化的足跡を残すでしょう。

ソース： The Organizing Committee of the Liangzhu Forum