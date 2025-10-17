『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の新イベント「八百八町あやかし捕物帳4 超奇城！忍術大合戦すぺしゃる」を開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下『コロプラ』）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2025年10月17日（金）より「八百八町あやかし捕物帳4 超奇城！忍術大合戦すぺしゃる」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「八百八町あやかし捕物帳4 超奇城！忍術大合戦すぺしゃる」開催概要

「八百八町あやかし捕物帳」のシリーズ最新イベントを2025年10月17日（金）より開催しております。また、同時にアヤツグ（CV：古川慎）、ミオ（CV：福圓美里）、コノハ（CV：佳村はるか）、ヨミチ（CV：芹澤優）が登場するガチャも開催中です。

■イベントあらすじ

ふれあい忍者祭り開催を控えた八百八町。しかし謎の忍者たちの悪行によって、祭りは中止の危機に瀕していた。

依頼を受けたアヤツグたちと共に「君」は謎の忍者の根城へと潜入する。そこに待ち受けていたのは凄腕の忍者たちを従える柑橘姉妹だった。

あえなく返り討ちにあった「君」たちは、強力な忍法を習得して悪の忍者たちに挑む！

■イベント・ガチャ開催期間

2025年10月17日（金）16：00～11月14日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

アヤツグ（CV：古川慎）

あやかしにまつわる問題を解決する「目明し」の青年。

気分屋で金遣いが荒いろくでなしだが、やるときはやる。“気”で攻撃するため、気分が乗らないときはすこぶる弱い。

ミオ（CV：福圓美里）

あやかしにまつわる問題を解決する「目明し」の少女。

明るく元気で行動的だが、軽はずみでそそっかしい。アヤツグや尊敬するハヅキの影響で、金を払わずツケで買い物をしている。

コノハ（CV：佳村はるか）

あやかしにまつわる問題を解決する「目明し」の少女。

ねがてぃぶな性格だったが、ぽじてぃぶになろうと努力している。「ぽじてぃぶ」＝「ぎゃぐをやること」だと思っている。

ヨミチ（CV：芹澤優）

黄泉の国の門番をしている鬼の少女。

豊富な知識と力を有し、澄ました尊大な態度を取るが、祭りのときは痴れ者になる。最近は祭りだけでなく、祭りっぽければ痴れ者になる節がある。

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト URL：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式Xアカウント：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ URL：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1tioz1w1/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘアカウント：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

