【Ｊリーグ初】チケット販売「個席」単位のダイナミックプライシング（個席差額設定販売）導入のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

名古屋グランパスは、12/6(土)に開催する明治安田Ｊ１リーグ第３８節 アビスパ福岡戦にて、「個席」単位のダイナミックプライシング（個席差額設定販売）を導入することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、「個席」単位のダイナミックプライシング（個席差額設定販売）の導入はＪリーグ初となります。

これまでは席種単位で価格が変動するダイナミックプライシングでの販売を行っておりましたが、通路側やピッチに近い下段など席の人気を反映した値付けをしたうえで、販売状況に応じて価格が変動する「個席」単位のダイナミックプライシングでの販売を試験的に実施いたします。

名古屋グランパスでは「個席差額設定販売」の導入により、これまで以上にピッチを中心に熱狂を生み出し、選手を後押しできるスタジアム空間を目指してまいります。

また、今回の試験運用を通して2026特別シーズンからの本格導入を予定しております。

なお、2026年以降のシーズンチケットおよび団体販売に関しては「個席差額設定販売」の対象外となり、席種によっての料金設定となります。

（シーズンチケット販売の詳細は2025年10月下旬、団体販売の詳細は2026年1月頃のご案内予定となります）

引き続き名古屋グランパスへの後押しをよろしくお願いいたします。

■「個席差額設定販売」対象試合

12/6（土）14：00キックオフ

明治安田Ｊ１リーグ 第38節 アビスパ福岡戦 ＠豊田スタジアム

■「個席差額設定販売」販売期間

11/15（土）より試験導入

※販売途中からの試験運用開始となります。

※10/19(日)開始の先行販売～11/14(金)まではこれまで通りの、「席種単位」でのダイナミックプライシング販売となります。

■「個席差額設定販売」対象発売

Ｊリーグチケットでの販売が対象となります。

※セブン-イレブン、ファミリーマート店頭販売は対象外となります。

※Ｊリーグチケットでの一部の優待販売は対象外となります。

※団体販売は対象外となります。