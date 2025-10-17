Gigi株式会社、愛媛オレンジバイキングスが実施する「食で繋がるバイクスの輪」をテーマにしたワークショップに参画

Gigi株式会社

Gigi株式会社（代表取締役：今井了介、所在地：東京都港区）は、愛媛県を本拠地とするB.LEAGUEクラブ「愛媛オレンジバイキングス」（運営：株式会社エヒメスポーツエンターテイメント、本社：愛媛県松山市、代表取締役社長 北野 順哉）が実施する「食で繋がるバイクスの輪」をテーマとしたワークショップに協力メンバーとして、参画いたします。

■ 背景

愛媛オレンジバイキングスはこれまで、ホームアリーナを活用した「ばいくすこども食堂」の運営や、県内の子ども食堂支援など、“食”を軸にした地域貢献活動を行ってきました。

この度、「食」をテーマに子ども食堂や地域課題を深掘りし、スポーツクラブの持つチカラでどのように解決できるかを参加者とともに企画提案するワークショップを開催することとなりました。

Gigiは、全国で子ども食堂や地域の飲食店支援を行う「こどもごちめし」向けのプラットフォーム提供・運営補助をしており、今回の取り組みでは、その知見を活かしたアドバイスや運営面での支援を行います。

スポーツと食を掛け合わせ、地域が一体となって支え合う新たなモデルづくりを目指します。

■ ワークショップについて

本取り組みの第一弾として、愛媛県内の住民や飲食店、子ども支援団体、アスリートなど多様な主体が集い、「食でつながるまちづくり」をテーマに、地域課題やアイデアを共有するワークショップを開催します。

＜第1回ワークショップ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45433/table/328_1_58a3612f7c9d9561a4924c46195c3382.jpg?v=202510170427 ]

今後は2025年度内に全3回のワークショップを実施予定。

地域から生まれたアイデアを実践へとつなげ、持続的なまちづくりを推進してまいります。

■ 今後の展望

本取り組みを契機として、スポーツを起点とした地域の支援循環や、地域食堂を中心とする共創ネットワークの形成を目指します。Gigiは今後も、「食×共創×地域」をキーワードに、社会的インパクトを生み出すプロジェクトを全国各地で推進してまいります。

■ Gigi株式会社 概要

所在地：東京都港区六本木一丁目3番40号

設立日：2018年9月13日

代表取締役：今井 了介

事業内容：インターネットサービス事業

ホームページ：https://www.gigi.tokyo