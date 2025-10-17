群馬クレインサンダーズ戦の見どころ10月25日(土),26日(日)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

10月最後のホームゲームは、10月25日(土)、26日(日)に沖縄サントリーアリーナで群馬クレインサンダーズを迎え撃ちます。

カイル・ミリングヘッドコーチが指揮を執る群馬は、昨シーズン平均失点71.6点(リーグ3位)という数字が示す通り、強度の高いディフェンスを軸とするチームです。その中心には高い3Pシュートの精度とリーダーシップを誇る#9 辻直人選手や、インサイドにおける大黒柱の#32 ヨハネス・ティーマン選手、そしてキングスにも所属し活躍した#1 コー・フリッピン選手といった、チームを支える核となる選手が揃っています。さらに、新たに#6 中村拓人選手が加入し、アウトサイドからのシュート力を強化。攻守両面でタレントが揃った強力なロスターとなっています。

一方、キングスはこれまでロスター全員が粘り強く戦い、結束力を高めています。インサイドでは大黒柱の#45 ジャック・クーリー選手や#53 アレックス・カーク選手が高いリバウンド力でゴール下を支配し、攻守の起点を作ります。さらにオールラウンダーの#4 ヴィック・ロー選手やスピードを活かしたドライブが武器の#2 小針幸也選手などが、群馬の堅い守備をいかに打破し、自分たちのペースで戦い抜けるかが勝利への鍵となります。

激戦必至の群馬戦をぜひ、会場で多くの後押しをよろしくお願いします。

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)

■注目選手

【琉球ゴールデンキングス】

#2 小針幸也選手(PG)

身長 172cm

体重 72kg

#4 ヴィック・ロー選手(SF/PF)

身長 201cm

体重 94kg

【群馬クレインサンダーズ】

#1 コー・フリッピン選手(PG/SG)

身長 188cm

体重 75kg

#9 辻直人選手(SG)

身長 185cm

体重 82kg

■試合情報

・対戦相手：群馬クレインサンダーズ

・日 時：10月25日(土),26日(日)18:05TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20251025_20251026/)