Toi Toi Toi、1stシングルCD表題曲「Toi Toi Toi」MVへの想いを語る―― “不合格からの再出発”をテーマに、6人それぞれが語るおまじないの物語

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、発起人・朝倉未来、ASOBISYSTEMとともに手掛けたガールズグループオーディション「Dark Idol PROJECT」から誕生したガールズグループ「Toi Toi Toi（トイトイトイ）」のメンバーが、「Toi Toi Toi」のミュージックビデオ（MV）について語ったコメントを公開いたします。

同曲は2025年10月22日に発売される1stシングルCDの表題曲であり、先日公開されたMVは“自分にぴったりの靴を探す”というテーマを通して、6人それぞれが抱える不安や希望を象徴的に描いた作品。ファンの間では「Toi Toi Toiらしい優しさと強さが伝わる」「泣けるMV」と大きな反響を呼んでいます。

MVでは、6人がそれぞれの“自分らしさ”を模索しながら、夢に向かって歩き出す姿が描かれています。

リーダーの谷屋杏香は、「“×や△のついた靴の審査票”に、私たちの物語が重なります。10代ではない私たちが、ようやくたどり着いた場所をこの作品に刻めた」と語り、表現者としての覚悟をにじませました。

一条カオリは「“無表情で歩く”という演技に初挑戦しました。感情を消すことを意識したら、メンバーから“ちょっと怖いくらい”と言われて（笑）。でも、それが新しい自分に出会うきっかけになりました」と撮影を振り返ります。

また、星野ティナは「×印の紙は、不合格や挫折を表しているように感じました。そのあと靴を見上げるカットで“希望”が差す。あの瞬間、自分のオーディション時の気持ちと重なって胸が熱くなりました」と語り、橋本萌花も「スモークの中で撮ったランプシーンは印象的でした。光に包まれた映像を見て、“これがToi Toi Toiだ”と感じました」と作品への手応えを語りました。

一方で、さくらももは「自分で折って飛ばした紙飛行機が真っすぐ飛んだ瞬間、作品のメッセージが自分の中で繋がりました。前世がショーガールという設定を意識して、髪型でも“転生”を表現しました」と話し、前垣さらも「靴探しの場面が大好きです。“私だけのこれ”を見つける旅のようで、真顔で歌う冒頭は特に印象に残っています」と語りました。

一条カオリ（ライラックパープル）さくらもも（ベビーピンク）谷屋杏香（スカイブルー）

メンバーそれぞれが作品に込めた思いには、“Toi Toi Toi”という言葉の本質である「うまくいくように」という願いが共通して込められています。谷屋は「私たちの存在が、誰かの毎日の原動力になれたら嬉しい」と語り、一条は「“愛・感謝・笑顔”を大切に、幸せを届け続けたい」とコメント。さくらは「学校や会社以外の“第三の居場所”として、Toi Toi Toiが生きがいになるように」と想いを伝えました。

さらに星野は「やりたいと思った時が挑戦の瞬間。Toi Toi Toiのおまじないで背中を押せる存在になりたい」と語り、橋本は「どんなに苦しくても、頑張り続ければ最高の景色が見られると信じています」、前垣は「“つらい人を救いたい”という原点は今も変わりません」と力強く締めくくりました。

橋本萌花（ルビーレッド）星野ティナ（クリームイエロー）前垣さら（ミントグリーン）

今回のMVは、華やかな笑顔の裏で夢を追い続ける6人のリアルな想いを描いた作品。“笑顔だけではないToi Toi Toi”を表現した本作は、彼女たちが新たな一歩を踏み出す決意を刻んだ映像として、多くのファンの心に響いています。

■Toi Toi Toiメンバー コメント全文

◇楽曲・ミュージックビデオ（MV）について

一条カオリ：「Toi Toi Toi」は、聴くだけでワクワクが高まり、展開の変化も飽きさせない大好きな一曲。歌詞にもきちんと意味が込められていて、ラストのフレーズは毎回グッときます。MVでは、メンバーそれぞれに届く「あなたに合いません」という×印の紙が象徴的。私は“無表情でかったるく歩く”シーンに初挑戦しました。監督の指示に応えるべく自然体で臨んだところ、メンバーから「正直ちょっと怖いくらい」と評されるほど振り切れたのは、今までにない発見でした。

さくらもも：自分で折って飛ばした「紙飛行機」のカットが印象的。真っすぐ飛んだ瞬間、作品のメッセージが自分の中で繋がりました。ステージ衣装では“布を揺らす”振付を意識し、袖やスカートがふわっと躍る可愛さを画として成立させています。また、“前世＝ショーガール時代”を意識し、私服シーンではハーフツイン、アイドル衣装では高めのツインテールを採用。自身の“転生”を髪型で表現しました。

谷屋杏香：×や△が記された“靴の審査票”のディテールに、私たちのストーリーが重なります。10代ではない、さまざまな経験をしてきた6人が、やっとたどり着いた場所――そのメッセージが作品全体に貫かれています。

私服パートは、公式発信では珍しい“自然体”の6人が見える初めての映像になったと思います。

橋本萌花：“ランプパート”の印象が強烈。スモークの中での撮影は大変でしたが、映像で見ると新しい自分に出会えた実感がありました。リップシンクも“魔法”の一部として丁寧に表現しています。

星野ティナ：×印が記された紙のカットは、過去の挫折や“不合格”を象徴しているように感じました。その後に靴を見上げるシーンで“希望”が差す。YouTubeでオーディションを見つけた瞬間の私の気持ちと重なって、胸が熱くなりました。普段は笑顔のメンバーも、MVではシリアスな表情に。たとえば前垣の真顔での歌唱は、ファンにも新鮮に映るはずです。

前垣さら：“自分にぴったりの靴を探す”物語は、結局“私だけのこれ”を見つける旅。靴探しのシーンが大好きです。演技では、真顔で歌う冒頭や落ちサビなど、普段の“にこにこ”とは逆の表情に挑戦。メンバー同士で演技する照れくささもありましたが、仕上がりは新鮮でした。

◇ファンにむけて一言

一条カオリ：「愛・感謝・笑顔」を大切に、幸せを届け続けたい。Toi Toi Toiというおまじないとともに、これからも多くの人を笑顔にできるように活動していきます。

さくらもも：学校や会社以外の“第三の居場所”として、Toi Toi Toiが生きがいになるように。ライブを通じて「人生って捨てたもんじゃない」と思ってもらえる時間を届けたい。

谷屋杏香：Toi Toi Toiは「大丈夫、うまくいく」というおまじない。私たちの存在が日々の原動力になり、皆さんに幸せを届けられる存在でありたい。

橋本萌花：どんなに苦しい時でも、頑張り続ければ“最高の景色”が見られると信じています。年齢や環境を超えて、夢を追う勇気を届けたい。

星野ティナ：年齢は関係なく、やりたいと思った時が“挑戦の瞬間”。Toi Toi Toiは「大丈夫、うまくいく」というおまじない。行動する人の背中を押せる存在でありたい。

前垣さら：「つらい人を救いたい」――それが最初の志望理由。今もその気持ちは変わりません。Toi Toi Toiというおまじないで、ファンの皆さんに“幸せ”を届け続けたい。

■Toi Toi Toi 1stシングルCD表題曲 『Toi Toi Toi』 MV概要

公開日時：2025年10月5日（日）18:00～

視聴URL：https://youtu.be/I8BjMWzfAZs

出演

一条カオリ（ライラックパープル）

さくらもも（ベビーピンク）

谷屋杏香（スカイブルー）

橋本萌花（ルビーレッド）

星野ティナ（クリームイエロー）

前垣さら（ミントグリーン）

■Toi Toi Toi 1stシングルCD 『Toi Toi Toi』 概要

発売日：2025年10月22日（水）

予約URL：https://lnk.to/ToiToiToi_1stSG_CD

初回限定版 PST-10001 3,000円（税込）

豪華特典ブックレット封入

1.Toi Toi Toi

2.涙のストーリーテラー

3.Movin’on

通常版 PST-10002 1,200円（税込）

1.Toi Toi Toi

2.HAPPY CLIMAX

3.オトナヒロイン

初回限定盤通常盤

■「Toi Toi Toi」について

2025年4月にデビューした6人組アイドルグループで、一条カオリ（ライラックパープル）、さくらもも（ベビーピンク）、谷屋杏香（スカイブルー）、橋本萌花（ルビーレッド）、星野ティナ（クリームイエロー）、前垣さら（ミントグリーン）で構成されています。「Be Alright」をコンセプトに掲げ、苦難を乗り越えてきたからこそできる表現で勇気を届ける存在を目指しています。グループ名は「上手くいくよ」「大丈夫！しっかり！」という幸せを祈るおまじないに由来し、ABEMAとASOBISYSTEMによるオーディション「Dark Idol Project」から誕生した「PEAK SPOT」第2弾グループとして注目を集めています。

