【MUNI KYOTO】総支配人に粂野隆史が就任。京都・嵐山の滞在を五感で愉しむ「MUNI Inclusive Collection」2025年10月20日（月）より販売開始

合同会社AYG

京都・嵐山のスモールラグジュアリーホテル「MUNI KYOTO」（所在地：京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町）は、2025年8月1日付で粂野隆史（くめの・たかふみ）が総支配人に就任したことをお知らせいたします。

就任以来、ホテルの体制強化とブランドコンセプトの再構築を進め、このたび、その第一歩として、滞在中のあらゆる時間に美食と寛ぎを愉しめる新しい滞在スタイル「MUNI Inclusive Collection（ムニ・インクルーシブ・コレクション）」を発表いたします。

本プランは10月20日より販売を開始し、11月7日より提供を開始いたします。

嵐山の自然に包まれながら、時間に縛られず、心のままに過ごす新しいMUNI体験をお届けします。

公式WEBサイト：https://munihotels.com/

1階ガーデンビュールーム本サービス提供場所「Riverside Cafe MUNI」

■総支配人 粂野隆史について

新総支配人に就任した粂野隆史は、ハイアットリージェンシー大阪、ザ・リッツ・カールトン大阪の宿泊部門でマネージメントの経験を積み、2003年にはスイスホテル南海大阪に宿泊部長として入社。リブランド、組織・収益改革、ホテル全面改装の陣頭指揮を取り、インターナショナルスターホテルとしての地位を確立させました。また、インターコンチネンタルホテル大阪 副総支配人、クロスホテル京都 総支配人、クロスホテル統括総支配人、スタジアムシティホテル長崎 総支配人の要職を歴任し、30年以上にわたりホスピタリティービジネスの経験を積んできました。豊富な開業・運営実績をもとに、MUNI KYOTOのブランド価値をさらに高め、これまで培った知見と実行力をもとに、京都・嵐山の魅力を世界へ発信し、MUNI KYOTOを“世界に誇れるホテル”へと導いてまいります。

（コメント）

「MUNI KYOTOは、京都・嵐山という特別な地で、自然と文化、美食が響き合う“嵐山の本質”を体現するホテルです。この地ならではの静けさと美しさの中で、心からのくつろぎと、五感を満たすひとときをお届けしたいと考えております。」

■「MUNI Inclusive Collection」について

MUNI KYOTOでは、2025年11月7日より、滞在中の時間に合わせてお食事やお飲み物を自由にお楽しみいただける「MUNI Inclusive Collection」の提供をスタートいたします。

嵐山の自然とともに流れる一日を、五つの美しい時間で味わう、「季節と感性にまかせて、ひとときの自由を。」をテーマに、チェックイン後のティー＆スイーツ、夕どきのイブニンフカクテル＆カナッペ、ディナー、そして翌朝の朝食からランチまで、五つの時間帯に寄り添う多彩な味わいをご用意しました。ご宿泊者様限定のオプションとして、予約や時間に縛られず、心の赴くままに嵐山の自然とともに過ごす“余白の愉しみ”をご提案します。

「MUNI Inclusive Collection」概要

＜販売・提供スケジュール＞

・提供開始：2025年11月7日（金）

※2025年10月20日（月）より販売開始

＜販売方法＞

・公式サイト https://munihotels.com/

・その他OTA

＜提供内容＞

・実りの刻 15:00～17:00 ティー＆スイーツ

・癒しの刻 17:30～21:00 イブニングカクテル＆カナッペ（フリーフロー）

・宵の刻 19:30～21:00 アラカルトディナー

・目覚めの刻7:00～10:30 朝食

・巡りの刻 11:30～15:00 ランチ

＋

・客室ミニバー

＜販売価格＞

・料金は曜日やプランにより変動します。詳細は予約サイトをご確認ください。

■MUNI KYOTOについて

渡月橋を望む桂川のほとりに佇む「MUNI KYOTO」は、洋の美学と和の感性が調和するスモールラグジュアリーホテルです。

「季節感応 ― 二十四節気を巡る静かな贅沢 ―」をコンセプトに、京都・嵐山の自然と文化、そして美食を通じて五感が満たされるウェルビーイングな滞在体験をお届けしています。

1階 プレミアムコーナールーム2階 嵐山ビュールーム

今後の展望

2026年には、すべてのご宿泊プランを「MUNI Inclusive Collection」仕様に拡大し、心の赴くままに嵐山の自然とともに過ごす“余白の愉しみ”を、より多くのお客様へ ――

MUNI KYOTOはこれからも、心満たされる滞在のかたちを追求してまいります。

＜施設概要＞

施設名：MUNI KYOTO（ムニ キョウト）

所在地：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3

アクセス：嵐山・渡月橋を望む場所

嵐電（京福電鉄）「嵐山駅」より徒歩4分

阪急嵐山線「嵐山駅」より徒歩11分

JR山陰線（嵯峨野線）「嵯峨嵐山駅」より徒歩12分

公式サイト：https://munihotels.com/

運営会社：合同会社AYG