Shokz OpenRun Pro 2が、2025年度グッドデザイン賞を受賞

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：恩田英樹、以下フォーカルポイント）は、Shokz社の日本国内代理店として、Shokz OpenRun Pro 2が「2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）」を受賞したことをお知らせいたします。

Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。

2025年度グッドデザイン賞 :https://www.g-mark.org/gallery/winners/30212

Shokz OpenRun Pro 2 :https://focal.co.jp/products/shokz-openrun-pro2Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



