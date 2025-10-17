オフィスステーション 労務、「ITreview Grid Award 2025 Fall」で7期連続最高位の「Leader」を受賞

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）が提供する、アラカルト型人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」における、ITreview Grid Award 2025 Fall労務管理システム部門で最高位の「Leader」を7期連続で受賞いたしました。

1．受賞の背景

「オフィスステーション 労務」は労務担当者の業務負担を軽減すると同時に、法令対応や帳票管理を自動化し、導入企業の多くから「使いやすさ」「導入効果」「サポート対応」などの面で高い評価を獲得しています。

本アワードでは、ITreviewに投稿されたリアルなユーザーレビューに基づき、製品の満足度と認知度を総合的に評価いただきました。

2．「ITreview Grid Award 2025 Fall」について

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーから高い評価を受けた製品を表彰するアワードです。2025年10月に発表された「2025 Fall」ではITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度の双方が優れた製品がポジショニングされ、「Leader」には特に優れた評価を得たサービスが選出されました。

・「ITreview Grid Award 2025 Fall」詳細

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

3．「オフィスステーション 労務」について

オフィスステーション（ https://www.officestation.jp/ ）は、労務担当者がおこなう業務を効率化するとともに、それに関わる全従業員の社内業務を効率化する“アラカルト型”人事労務クラウドソフトです。「オフィスステーション 労務」「オフィスステーション 年末調整」「オフィスステーション タレントマネジメント」「オフィスステーション 給与明細」「オフィスステーション 勤怠」等で構成され、必要な機能・使いたい機能だけを選び低価格で導入ができるという特長を持ちます。利用社数は50,000社を突破し、利用継続率は99.6％（※）となりました。

そのなかでも「オフィスステーション 労務」は、従業員、人事・労務、行政の三者間のやり取りをペーパーレス化・自動化し、生産性の向上を実現します。また、申請や手続きをデジタル化することで、人事データをクラウド上で一元管理でき、人事情報の活用基盤を構築することが可能です。

オフィスステーションは、「すべての人が本業や”人でなければできないこと”に集中できる世の中を創造すること」をミッションに掲げており、今後も皆様のご要望を最優先に製品の改良を続け、ユーザー企業様の価値向上に一層貢献してまいります。

以上

※2024年8月～2025年7月までの全製品合計のご利用継続率

【会社概要】

当社は「サービスの水道哲学」を掲げ、「価値あるサービスをリーズナブルな価格で」という理念のもと、個人事業主や中堅・中小企業のバックオフィス業務を支援する多様なサービスを提供しています。

主な事業内容には、会員数10万名を突破した個人向け会計サービス、全国の金融機関約200行庫と提携する管理部門支援サービス「エフアンドエムクラブ」、労務管理クラウドソフトで5年連続シェアNo.1の「オフィスステーション」の提供などがあります。

会社名 ：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO.,LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

設立 ：1990年（平成2年）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

従業員数 ：970人（2025年6月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/