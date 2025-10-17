¡ØÆüËÜ´ë¶ÈºÇ¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÂçÁ´¡Ù¤¬¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®ºûË§±û¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëUnipos³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¸¹¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø5000¤Î»öÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿ ÆüËÜ´ë¶ÈºÇ¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÂçÁ´¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡¢¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ñÀÒÉôÌç¡¦Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í»ö¡¦·Ð±ÄÁØ¤Ê¤É¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï355·ï¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì¼¡Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ½ñÀÒÉôÌç¤Ï11·ï¤¬Æþ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ37Ëü¿Í¤ÎHR¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎHR¤òÂåÉ½¤¹¤ë»öÎã¤È¤·¤ÆËÜ½ñ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¸¹¥³¥á¥ó¥È
ÀÛÃø¡Ø5000¤Î»öÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿ ÆüËÜ´ë¶ÈºÇ¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÂçÁ´¡Ù¤¬¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎHR¥Ñー¥½¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´ÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¤Î¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤âÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¿Í»öÀïÎ¬¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¤É¤¦¼ÂÁ©¤¹¤ë¤«¡×¤ò¡¢5000¤òÄ¶¤¨¤ë»öÎã¤«¤éÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ê°ìºý¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î¿ä¿Ê¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤â°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÛÃø¤¬¤½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø5000¤Î»öÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿ ÆüËÜ´ë¶ÈºÇ¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÂçÁ´¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ¾å¾ì´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤â¹Ô¤¦ÅÄÃæ¸¹¤ÎÆÈ¼«¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¤Î¤´»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñÆâ³°5,000·ï°Ê¾å¤Î»öÎã¤òÁ´¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¼î¶Ì¤Î¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¡É¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬É¬Í×¤ÊÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ä¡¢¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ¼«¿È¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡Ø¿Í¤ÎÎÏ¤Ç·Ð±ÄÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¡Ù¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¿ÍºàÈÇ°ËÆ£¥ì¥Ýー¥È¡Ùµ¯Áð¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Ë®Íº»á¤Ê¤É5¿Í¤ÎÍ¼±¼Ô¤È¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï2040Ç¯¤ËÏ«Æ¯¿Í¸ý1100Ëü¿ÍÉÔÂ¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶¿Í¼êÉÔÂ¼Ò²ñ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãø¼Ô¡¡¡§ÅÄÃæ ¸¹
¡¦Äê²Á¡¡¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÂÎºÛ¡¡¡§Ã±¹ÔËÜ¡Ê14.2 x 2.2 x 19.5 cm¡Ë¡¿ 314¥Úー¥¸
¡¦È¯¹Ô¡¡¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò
¡¦ISBN-10¡§4492534814
¡¦ISBN-13¡§978-4492534816
¡¦³ÆEC¥µ¥¤¥È·ÇºÜÀè¡§https://str.toyokeizai.net/books/9784492534816/
¡¦ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡§ https://toyokeizai.net/articles/-/854694(https://toyokeizai.net/articles/-/854694)
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¤¤¤Á¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹
Âè2¾Ï ¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ê¤Î¤«
Âè3¾Ï ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£´¤Ä¤Î²ÝÂê¡×
Âè4¾Ï 5000¤Î»öÎã¤«¤é¸«¤¨¤¿¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¤Î¸½ºßÃÏ
Âè5¾Ï ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡Ö½¸ÃÄ¤ÎÎÏ¡×¤È¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡×
Âè6¾Ï ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò³ð¤¨¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
Âè7¾Ï¡ÖÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÀè¿Ê»öÎã¡×¤«¤é³Ø¤Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä
Âè8¾Ï ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¡ª¡ãÍ¼±¼ÔÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ä
¡ãÂÐÃÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÍ¼±¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
¡¦²ñ·×³Ø¼Ô¡¡°ËÆ£Ë®Íº »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Î¥Ð¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬Åç±Ù»Ò »á
¡¦¤ß¤µ¤Åê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãæ¿À¹¯µÄ »á
¡¦¥¨ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò¡¡¼ÄÅÄ¿¿µ®»Ò »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±óÆ£¸ù »á
¡ã»öÎã¾Ò²ð´ë¶È¡ä¢¨ËÜ½ñ¤Ç¤Î·ÇºÜ½ç
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ
¡¦»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¿À¹Ý¹ÝÀþ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°ÂÀîÅÅµ¡
¡¦ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦´Ý°æ¥°¥ëー¥×
¡¦»°°æ²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×
¡¦ÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMIXI
¡¦ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×¤È¤Ï
¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿É½¾´À©ÅÙ¡£Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í»ö¥Ñー¥½¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡ØÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡ÙÀµ²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£ËÜÇ¯¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸øÀµ¤Ê±¿±ÄÊýË¡¤È¿Í»ö¥Ñー¥½¥ó¤¬Áª¹Í¤Ë·È¤ï¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤«¤é¡¢HR´ØÏ¢¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://jinjibu.jp/hr-award/
Unipos³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¡§ÅÄÃæ ¸¹
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¾¾Åç Ì
¡¦»ñËÜ¶â¡§51,515,082±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ1－1 ¸×¤ÎÌç»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 4³¬
¡¦ÀßÎ©¡§2012Ç¯11·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡HRÎÎ°è¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Üー¥Ê¥¹(R)︎Unipos¡×¤Î³«È¯¡¢Äó¶¡
¡¡ÁÈ¿¥É÷ÅÚ²þ³×¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡https://www.unipos.co.jp/
¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®ºû Ë§±û
¡¦»ñËÜ¶â¡§13 ²¯8,061 Ëü±ß
¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-12-15 ²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー15 ³¬
¡¦ÁÏ¶È¡§2000 Ç¯4 ·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡ÁÈ¿¥³«È¯Division¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢IR »Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡¡¸Ä¿Í³«È¯Division¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Division¡ÊALT ÇÛÃÖ»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó