「FinGATE SAPPORO」の開設延期について

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、「FinGATE」初の札幌拠点となる「FinGATE SAPPORO」を本年10月20日(月)に開設すべく準備を進めてまいりましたが、開設を予定していた施設側との協議の結果、同日での開設を延期とすることを決定いたしました。

「FinGATE SAPPORO」の開設方針自体に変更はなく、新たな開設時期および開設場所等につきましては、内容が確定次第、改めてお知らせいたします。

皆様に迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げますとともに、近い将来における「FinGATE SAPPORO」の開設に向けて鋭意準備を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今月10月22日(水）に予定しております金融セミナー「GXで北海道・札幌はどう変われるのか？～インパクト投資がもたらす地域経済への可能性～」につきましては、開催場所を札幌グランドホテルに変更のうえ、予定どおり開催いたします。

金融セミナー「GXで北海道・札幌はどう変われるのか？～インパクト投資がもたらす地域経済への可能性～」の開催について

2025年10月22日(水)、札幌市と共催で金融セミナーを開催する本セミナーでは、札幌市、ほくほくフィナンシャルグループ、および東京都中央区日本橋兜町・茅場町の「FinGATE」に拠点を構えるカディラキャピタルマネジメント株式会社、PINECONE Holdings株式会社、Keyaki Capital株式会社のトップマネジメントにご登壇いただき、40兆円規模とも言われている北海道のGX関連投資が活性化する中で、実際に社会的インパクトを与えるためにはどのような投資が求められるのか。このような投資が北海道・札幌市に対してどのような変化を及ぼす可能性があるのかという点について議論を深めてまいります。

日 時：2025年10月22日(水)16:00～18:30

場 所：札幌グランドホテル 本館2階 金枝の間

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

共 催：札幌市、平和不動産株式会社

後 援：一般社団法人 国際資産運用センター推進機構（JIAM）

協 力：Team Sapporo-Hokkaido

参加対象：北海道内外の金融関係者、GX分野に携わる関係者、金融に関心を有する方々

参加費用：無料

イベントURL：https://fingatesapporo-01.peatix.com/

アジェンダ（予定）：

15:30 開場

16:00 開会の挨拶

16:05 基調講演「札幌のGX国際金融都市構想について」

札幌市まちづくり政策局GX推進担当局長 西山香織氏

16:15 FinGATEの紹介

平和不動産株式会社 ビルディング事業部

16:25 パネルディスカッション「GXで北海道・札幌はどう変われるのか？～インパクト投資がもたらす地域経済への可能性～」

【パネリスト】

・カディラキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役 松下敏之氏

・PINECONE Holdings株式会社 投資ディレクター 岡崎貴彦氏

・Keyaki Capital株式会社 代表取締役CEO 木村大樹氏

・ほくほくファイナンシャルグループ 北海道銀行

経営企画部 サステナビリティ推進室 特命担当部長 盛英二氏

【モデレーター】

(一社) 国際資産運用センター推進機構（JIAM）牧之瀬mumu氏

17:30 ネットワーキング

金融関係者の集積地「FinGATE」について

平和不動産が東京日本橋兜町・茅場町エリアで展開する「FinGATE」は、国内外の独立系資産運用会社やフィンテック等金融系スタートアップの他、VC/PE、金融庁財務局の拠点開設サポートオフィス、国内初の官民連携金融プロモーション組織FinCity.TokyoやFintech協会等の業界団体100社超が集まる国内最大級の金融関係者の集積地です。現在、東京では６施設を展開しており、オフィスやイベントスペース等のインフラ整備に加え、情報発信機会の創出、ビジネスマッチング、ミドルバックサービスの導入支援など、入居企業や施設利用者の成長ステージに応じた多面的なサポートを行っています。近い将来、札幌にもFinGATEの拠点を開設し、東京札幌の両拠点での金融系企業やスタートアップの創出・育成・誘致を推進し、また、地域経済の発展と国内金融業の高度化に一層寄与していく所存です。

FinGATE 公式サイト：https://www.fingate.tokyo/

FinGATE 公式note：https://www.blog.fingate.tokyo/

FinGATE 公式X：https://x.com/FinGATE_heiwa

FinGATE 公式Facebook：https://www.facebook.com/fingate.tokyo

FinGATE 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/fingate-tokyo/

会社概要

当社は、1947年の設立以来、我が国の金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋、福岡を始めとする証券取引所ビルのオーナーとして、場づくりを積み重ねることで街を彩ってきました。平和不動産グループの仕事に共通する根源的な価値は、さまざまな場づくりを通して、人々を惹きつけ未来に豊かさをもたらすこと。私たちはグループ一丸となって、魅力的な場づくりを展開します。

会 社 名：平和不動産株式会社

設 立 日：1947年7月

代 表 者：代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町1番10号

会 社 HP：https://www.heiwa-net.co.jp/