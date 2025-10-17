¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤ï¤¿¤¢¤á¡Ø»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ù¡¢¡Ö»þ¤È»þ·×¡×¤ÎÇîÊª´Û¡¦¥»¥¤¥³ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¶äºÂ¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò°¦¤Ç¤ë¡¢»þ¤ò³Ú¤·¤à¤ï¤¿¤¢¤á¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¤¯¤í¤«¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©»°Ë»Ô¡¢ÂåÉ½¡§±ä °¡²ÚÍø¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹áÀî¸©»°Ë (¤ß¤È¤è) »Ô¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡¢²Ì¼ÂËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ø»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ù¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¶äºÂ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò°¦¤Ç¤ë¡¢»þ¤ò³Ú¤·¤à¤ï¤¿¤¢¤á¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î17Æü(¶â)¤è¤êÆ±´ÛÆâ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡Ø»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ù¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¥Õ¥ëー¥Ä²¦¹ñ¡¦»°Ë¤ÇºÎ¤ì¤¿²Ì¼Â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢Ë§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¤ï¤¿¤¢¤á¤Ç¤¹¡£¹áÀîÂç³Ø¤Ç¸¦µæ³«È¯¤µ¤ì¤¿´õ¾¯Åü¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀ½Ë¡¤Ç¡¢¿¦¿Í¤¬1ËÜ1ËÜ¼ê´¬¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥µ¥¤¥º¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥»¥¤¥³ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¶äºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥»¥¤¥³ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¶äºÂ¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ーÁÏ¶È100¼þÇ¯¤Î1981Ç¯¤Ë¡Ö»þ¤È»þ·×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¡¦É¸ËÜ¤Î¼ý½¸¤ÈÊÝÂ¸¡¢¸¦µæ¤ò¤¹¤ëµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ìÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¶äºÂ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´7¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ê¤ë´ÛÆâ¤Ï¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂÀ×¡¢¥»¥¤¥³ー¤ÎÀ½ÉÊ»Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü»þ·×¤«¤éÏÂ»þ·×¤Þ¤Ç¹¤¯»þ·×¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö»þ¤ò°¦¤Ç¤ë¡¢»þ¤ò³Ú¤·¤à¤ï¤¿¤¢¤á¡×¤Ï¡¢»þ·×¤Î²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆ±¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¤ï¤¿¤¢¤á¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤µ¤Ì¤¤Ò¤á (¤¤¤Á¤´)¡×¤È¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¡×¤Î£²¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤¢¤á¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÏ¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢»þ·×¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Íè´Û¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¤ªÅÚ»º¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö»þ¤ò°¦¤Ç¤ë¡¢»þ¤ò³Ú¤·¤à¤ï¤¿¤¢¤á¡×
- ¥Õ¥ìー¥Ðー¡§¡Ö¤µ¤Ì¤¤Ò¤á (¤¤¤Á¤´)¡×¤È¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¡×¤Î£²¼ï
- ÆâÍÆÎÌ¡§15g
- ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤¤è¤ê3¥ö·î
- ÆÃÄê¸¶ºàÎÁµÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î¡Ê28ÉÊÌÜÃæ¡Ë¡§¤Ê¤·
»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È_¤µ¤Ì¤¤Ò¤á¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë
»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È_À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó
◼︎¥»¥¤¥³ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¶äºÂ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-3-13 ¥»¥¤¥³ーÊÂÌÚÄÌ¤ê¥Ó¥ë
TEL¡§03-5159-1881
³«´Û»þ´Ö¡§10:30～18:00(µÙ´Û¡§·îÍËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï)
¢¨¤´¸«³Ø¤ÏÍ½ÌóÍ¥Àè¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤éWEBÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://museum.seiko.co.jp/(https://museum.seiko.co.jp/)
- ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/theseikomuseumginza/(https://www.instagram.com/theseikomuseumginza/)
◼︎Âç¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤ï¤¿¤¢¤á¡Ø»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡Ù
¹áÀî¸©¡¦»°Ë (¤ß¤È¤è) »Ô¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·´¶³Ð¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤ï¤¿¤¢¤á ¡Ö»°Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¡× ¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ ¡È²û¤«¤·¤µ¡É ¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È¿·¤·¤µ¡É ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.mitoyo-fuwarito.com/(https://www.mitoyo-fuwarito.com/)
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/fuwarito_cottoncandy/
