＜Ｔ．Ｓ．Ｉ＞名古屋証券取引所メイン市場への上場承認のお知らせ

サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営および訪問介護や訪問看護サービスを提供する株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ(本社：京都府京都市、代表取締役社長：北山忠雄、証券コード：7362、以下当社)は、名古屋証券取引所より、上場が承認されましたことをお知らせいたします。なお同取引所のメイン市場への上場日は、2025年10月24日(金)を予定しております。

今回の上場承認に伴い、2021年に上場している東京証券取引所グロース市場と重複上場となります。2025年10月現在、京都府に本社を置く企業として、東京証券取引所と名古屋証券取引所に重複上場予定の企業は当社だけです。

当社は2010年2月に設立し、本年2025年に創業15周年を迎えました。サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」を、高齢者が安心して暮らせる「終の棲家」としてだけでなく「社会インフラの構築」と位置づけ、独自のビジネスモデルを確立してきました。自社で用地取得から施設運営までを一貫して手掛けることで、質の高いサービスを手頃な価格で提供しています。

2025年10月現在、全国に36拠点の運営を行っておりますが、更なる発展を目指して、名古屋証券取引所メイン市場に上場する予定です。

■名古屋証券取引所上場の目的

この度の名古屋証券取引所メイン市場への上場は、静岡県に5施設、愛知県に2施設の「アンジェス」を開設している当社の東海地域における認知度や信用度の向上を図ると同時に、東海地区を中心として、より多くの投資家、特に個人投資家の皆様との接点を増やし、当社の経営理念「愛ある日々のお手伝い」のもとで展開する事業への理解を深めていただく機会とすることも目的としております。

また、名古屋証券取引所での売買が可能となり、より多くの投資家の皆様に取引機会を提供できます。

■上場日(予定)

2025年10月24日（金）

■新規上場に関する詳細

新規上場に関する詳細につきましては、当社のＩＲサイト、及び名古屋証券取引所のウェブサイト「新規上場会社一覧」をご参照ください。

・株式会社Ｔ．Ｓ．ＩのIRサイト

https://www.t-s-i.jp/ir/index.html

・名古屋証券取引所「新規上場会社一覧」ウェブサイト

https://www.nse.or.jp/listing/new/

当社は今後も、東京証券取引所グロース市場、および名古屋証券取引所メイン市場の両市場への上場を通じて、より多くの投資家の皆様に信頼いただける企業となることを目指してまいります。

＜株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉについて＞

株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉは、「愛ある日々のお手伝い」の理念のもと、要支援から要介護まで幅広い層の方が暮らしていただけるサービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営や、訪問介護や訪問看護サービス等を提供しています。

社名 ：株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ

代表者 ：代表取締役 北山 忠雄

所在地 ：京都府京都市西京区桂南巽町75番地4

設立 ：2010年2月

事業内容：訪問介護・訪問看護・居宅介護支援・サービス付き高齢者向け住宅

URL ：https://www.t-s-i.jp/