20秒で体中の疲れが吹っ飛ぶ！　書籍『コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし』発売を記念した“Yumicoスペシャル爆ほぐしレッスン”を開催！

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）から2025年11月12日（水）に発売の書籍『コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし』（著：Yumico）。発売を記念して、2025年11月16日（日）に、著者Yumicoによるスペシャルレッスンを池袋・ミクサライブ東京「ホール・ミクサ」にて開催いたします。

「ほぐし」は健康と美ボディが手に入る一石二鳥のメソッド

株式会社YumiCoreBodyが運営するスタジオ『YUMICORE（ユミコア）』。スタジオは常に超満員で、オンラインレッスン会員は１万人超えと大人気！ その理由は、しなやかで女性らしい体になれるとともに、姿勢不良による肩こりや腰痛、便秘、頭痛、尿漏れが治るなど、「健康と美ボディが手に入る」から。本書は、そんなユミコアメソッドの核となる「ほぐし」を約40種類紹介した、「ユミコアほぐしのベスト版」です。

Yumico直伝！「ほぐし」を実際に体験

イベントでは、Yumicoが「ほぐし」を特別レクチャー。YUMICOREオリジナル筋膜リリースボールHOGSSY（ホグッシー）を使いながら、その場で一緒に「ほぐし」を体験していただけます。また、ほぐしで体が変わる理由や、Yumicoの体がリアルに変わった “お気に入りほぐし”など、書籍を深堀りしたスペシャルトークもお届けします。さらに、会場にお越しの方の中から、抽選で５名様にユミコアグッズをプレゼント！ ふるってご参加ください。

YUMICORE：https://yumicorebody.com/

【イベント情報】

『コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし』出版記念イベント 体中の疲れが吹っ飛ぶ！ Yumicoスペシャル爆ほぐしレッスン ※先着販売受付

日時：2025/11/16（日）

第一部 10:00開場 10:30開演

第二部 12:30開場 13:00開演

会場：Mixalive TOKYO B2F Hall Mixa

料金：書籍付きチケット 3,300円（税込）

書籍+YUMICORE公式HOGSSY付きチケット 7,700円（税込）

■チケット情報はこちら

【第一部】https://t.livepocket.jp/e/6mham （10:30開演）

【第二部】https://t.livepocket.jp/e/o4pwc （13:00開演）

【イベントに関するお問い合わせ先】

株式会社ワニブックス

cowani@wani.co.jp

■プロフィール

Yumico

株式会社YumiCoreBody代表。3児の母でありながら美しい曲線ボディを手にする姿勢改善トレーナー。ピラティス、体幹トレーニング・整体を学んだ後、ほぐし・ストレッチ・呼吸と体幹トレーニングを組み合わせた「ユミコアボディメソッド」を独自に考案。骨格からカラダを変えることで、女性らしい曲線ボディが手に入ると定評がある。スタジオ「YUMICORE」は現在、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡に全9店舗を展開（2025年11月現在）。モデルをはじめ、女優、芸能関係者も多く通う。著書に『膣締めるだけダイエット』『くびれ母ちゃんの骨からボディメイク - 3DXBODY -』（共に小社刊）、『ユミコアで-10歳ボディを手に入れる』（ダイヤモンド社）等がある。