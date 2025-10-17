【10/18 NEW OPEN】大人気の韓国食品スーパー「Yesmart（イエスマート）」が東京都日野市に出店

株式会社ナック

“暮らしのお役立ち企業”株式会社ナック (本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛) は、2025年10月18日（土）、韓国食品スーパー「Yesmart」のナックグループ6号店として、東京都日野市に「Yesmart日野店」をオープンします。ナックグループ直営店では東京初出店となります。

Yesmart日野店の特徴

ナックグループが運営するYesmartはこれまでロードサイドを中心に出店していましたが、都内で気軽に立ち寄っていただけるよう、商業施設内に日野店を出店することとなりました。

韓国から直輸入したキムチなどの生鮮食品、チュクミやケジャンなどの冷凍食品をはじめ、韓国発のお菓子や即席めん、本格調味料、生マッコリや韓国ビールなどの酒類まで、約1,000種類以上の韓国食品を季節ごとに厳選。そのほか、食器や調理器具、韓流グッズや韓国コスメも含め、総数1,500種類以上の充実した品揃えでお客様をお迎えします。さらに、韓国で大人気のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」や、ゆるくてかわいい世界観が人気の韓国風文具「ユラユラゲルペン」のコーナーもございます。

オープン時期には、これからの季節に食べたい参鶏湯・キムチチゲなどの 韓国鍋特設コーナーをご用意。また、オープンを記念して、食品・コスメの人気アイテムを特別特価で提供します。

最新のK-POP映像が流れる店内は、まるでソウルの街にいるような非日常の空間。“見る・選ぶ・撮る・楽しむ” が詰まった韓国体験スポット、Yesmart日野店にぜひお越しください。

今後の展望

今年度中に、直営店舗をさらに１店舗出店予定です。中長期的には全国展開を目指し、当社直営店だけでなく加盟店展開も視野に入れて事業を拡大してまいります。

Yesmart日野店 店舗情報

店名：Yesmart日野店

住所：東京都日野市旭が丘6丁目7-5 スーパー三和 旭が丘店 2階

電話番号：042-843-2218

営業時間：10時～20時

定休日：なし

駐車場：あり（詳しくは商業施設のHPをご確認ください）

Instagram：yesmart_hinoten（10月18日公開予定）

補足資料

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■「Yesmart（イエスマート）」について

韓国食品スーパーとして、韓国食品・食材はもちろん、韓国コスメ、韓流グッズなどを幅広く取り扱っています。当社は「Yesmart（イエスマート）」の商標権を保有している株式会社コンビボックス（本社：福島県岩瀬郡、代表取締役：川島 陽士）の全株式を2024年12月に取得し、子会社化いたしました。仙台店、福島郡山店に加え、2025年2月には春日部店、4月には宇都宮店、9月には北本店を出店。今後も新規出店を拡大していきます。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,717名（2025年3月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）