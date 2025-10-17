『ONE PIECE』より、ロードポーネグリフ ペーパーウェイトが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『ONE PIECE』に登場する“ロードポーネグリフ”がペーパーウェイトになりました！

重厚感ある本格仕様で“ロードポーネグリフ”を再現！ペーパーウェイトとしてはもちろん、インテリアとしてもお楽しみいただけます。存在感抜群の“ロードポーネグリフ”を、ぜひあなたの手に！

こちらの商品は全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売、麦わらストア等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g01001-00667-00011/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ロードポーネグリフ ペーパーウェイト

【価格】

8,800円（税込）

【サイズ】

約10cmx10cm×10cm

重量：約650ｇ

【発売日】

2026年2月6日予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。