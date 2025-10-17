「Faded Canopy」──森の静けさが、あなたの“考えごと”をやさしく止める。音がそっと、心のスイッチをOFFにする夜。
ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Faded Canopy』の配信が2025年10月17日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。自然音とピアノが調和する、静けさと癒やしの音楽です。忙しさの隙間に、“静けさのスイッチ”を入れてみませんか。
Classy Moon / Faded Canopy
色あせた樹冠の下で、
森は誰も覚えていない物語を、いまも静かに紡いでいる。
葉擦れの音、遠くの梟の声、夜露の滴――
それらは語られなかった詩の断片となり、
夢と記憶の狭間を静かに漂う。
このアルバムは、忘れられたページをめくるような音の旅。
苔むす沈黙のなかに、名もなき物語がひっそりと息づいている。
耳を澄ませば、心の奥に眠っていた景色が、そっと目を覚ます。
自然音とピアノが重なり合うClassy Moonの『Faded Canopy』は、
忙しい日々の中で“心のスイッチ”を切り替えるような音楽作品です。
何かを頑張るための音ではなく、
考えごとをいったん手放して、呼吸を整えるための音。
静けさに癒やされるって、きっとこういうことだと思います。
夜のリラックスタイムや、仕事の合間の数分でも。
耳を少しだけ澄ませて、この音の森を訪れてみてください。
作品詳細
▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1886
タイトル：Faded Canopy
アーティスト：Classy Moon
配信日：2025年10月17日(金)
レーベル：CROIX HEALING
YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/KKOb1ssd45
配信サービス一覧▶https://lnk.to/YAot0ke621
収録曲
01 Faded Canopy
02 Moss-Covered Words
03 Nocturne for a Hollow Tree
04 The Wind That Read the Leaves
05 Lanterns Hung from Silent Branches
06 A Letter Buried Beneath Roots
07 Where the Owls Remember Names
08 Midnight Between the Pines
09 The Mirror Beneath the Pond
10 A Silence Woven from Leaves
＜Classy Moon＞プロフィール
Classy Moon
いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。
CROIX HEALING ホームページ
▶https://www.croixhealing.com/
株式会社クロアについて
2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。
会社概要
社名 ： 株式会社クロア
所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F
設立 ： 2009年6月29日
代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準
外部リンク： https://croix.asia/
