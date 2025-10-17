「Faded Canopy」──森の静けさが、あなたの“考えごと”をやさしく止める。音がそっと、心のスイッチをOFFにする夜。

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Faded Canopy』の配信が2025年10月17日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。自然音とピアノが調和する、静けさと癒やしの音楽です。忙しさの隙間に、“静けさのスイッチ”を入れてみませんか。

Classy Moon / Faded Canopy

色あせた樹冠の下で、

森は誰も覚えていない物語を、いまも静かに紡いでいる。



葉擦れの音、遠くの梟の声、夜露の滴――

それらは語られなかった詩の断片となり、

夢と記憶の狭間を静かに漂う。



このアルバムは、忘れられたページをめくるような音の旅。

苔むす沈黙のなかに、名もなき物語がひっそりと息づいている。

耳を澄ませば、心の奥に眠っていた景色が、そっと目を覚ます。

自然音とピアノが重なり合うClassy Moonの『Faded Canopy』は、

忙しい日々の中で“心のスイッチ”を切り替えるような音楽作品です。

何かを頑張るための音ではなく、

考えごとをいったん手放して、呼吸を整えるための音。

静けさに癒やされるって、きっとこういうことだと思います。

夜のリラックスタイムや、仕事の合間の数分でも。

耳を少しだけ澄ませて、この音の森を訪れてみてください。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1886

タイトル：Faded Canopy

アーティスト：Classy Moon

配信日：2025年10月17日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/KKOb1ssd45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/YAot0ke621

収録曲

01 Faded Canopy

02 Moss-Covered Words

03 Nocturne for a Hollow Tree

04 The Wind That Read the Leaves

05 Lanterns Hung from Silent Branches

06 A Letter Buried Beneath Roots

07 Where the Owls Remember Names

08 Midnight Between the Pines

09 The Mirror Beneath the Pond

10 A Silence Woven from Leaves

関連作品

Classy Moon / in Haze

『in Haze』は、日々の忙しさの中で置き去りにしてしまった“感情の余韻”を丁寧に描き出すピアノヒーリングアルバムです。

霞の中に溶けるような柔らかな音色が、忘れられない記憶や、伝えられなかった想いを静かに映し出します。



一つひとつの旋律には、懐かしさや切なさがにじみ、聴く人の心に穏やかな時間をもたらします。ピアノの響きがゆっくりと広がるたびに、言葉では表せない感情が少しずつほどけていく。その体験は、癒やしであると同時に、自分自身を見つめ直すような静かなひとときでもあります。

『in Haze』は、静けさの中にある美しさを感じさせてくれる、繊細で深みのある作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1907

タイトル：in Haze

アーティスト：Classy Moon

配信日：2025年10月10日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/b3TLUtt347

配信サービス一覧▶https://lnk.to/26veQuGe21

＜Classy Moon＞プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

