今年も開催迫るDLsiteの『創業祭』！　まずは、今注目をあつめるジャンルを調査する「DLsiteジャンル国民投票2025」がスタート

株式会社エイシス

二次元コンテンツのダウンロード販売サービス『DLsite』(株式会社エイシス、東京都千代田区、代表取締役：藤井純)は、毎年11月に『創業祭』と題して多彩な催しを行っています。本年も様々な企画をご用意しているなか、まずは第一弾として「DLsiteジャンル国民投票2025 知りたいあなたのジャンル観」を開催します。

DLsiteジャンル国民投票2025 知りたいあなたのジャンル観

特設ページ：https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/dlsite-nation-survey-2025/

投票期間 ：2025年10月17日(金) ～ 10月24日(金) 23:59

結果発表 ：2025年11月21日(金) 14:00予定

ゲームや音声、漫画といったエンタメ作品を愛するみなさまから、DLsiteでお取り扱いしている作品群をふまえて「今気になっている作品のジャンル」「ハマっている作品のジャンル」を投票いただき、集計、発表を行います。

日本語をはじめ、英語、繁体字、簡体字、韓国語、計5言語で実施し、多くの票をあつめたジャンルは、DLsiteでの作品検索などに利用できるようジャンルタグを新設します。

さらに、タグを新設したジャンルにフォーカスした、お得な記念セールも開催予定です。

投票に参加くださった方から抽選で500名に、DLsiteでのお買い物にご利用いただける30％オフクーポンをプレゼントします。

みなさまの熱量を可視化することで、現在の国内・外のトレンドはもちろん、これから盛り上がるジャンル予想や、知る人ぞ知るニッチな世界の魅力も垣間見ることが出来るハズ――

ぜひ、この機会にあなたのアツい想いを、DLsiteに聞かせてください！

※投票へのご参加や、DLsiteでのお買い物、クーポンのご利用には、viviON ID(登録無料)が必要です。

