人と生成AIが協働する業務フロー構築を目指す　～ プロフェッショナル・エージェンシーならではのAI利用に向け、概念検証を開始 ～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）とAI開発を行う株式会社Kiei （以下Kiei）は、生成AIを活用して、エージェンシー（人材紹介・人材派遣）事業のDXを推進する協業プロジェクトを開始いたしました。

C&R社とKieiの生成AIを活用した協業プロジェクト

●属人性の壁を超える──人×AIがもたらす新たな可能性

進化した生成AIやAIエージェントにより、エージェンシー事業におけるマッチング、面談対応、入社後フォローなど、人に依存する多くの工程を分解・再構築していきます。



●プロフェッショナル・エージェンシーの実務起点のAI実装──協業で共創する新たなワークフロー

C&R社が35年以上蓄積してきた業務ノウハウと知見、Kieiの生成AI・AIエージェントに関する技術力と知見を融合し、求職者・エージェント・企業の三者それぞれに付加価値を生み出すAIネイティブな業務設計を行います。

※現段階における主な実施予定施策：「AIの有効活用によるエージェント業務の効率化と高度化の同時実現の検証」



●「AIを活用した、人と組織の融合」を進化させる──プロジェクトの未来像

「AIを前提とした、人と組織の最適な融合の仕組み」の確立を目指します。「企業カルチャーと人材の相性可視化アルゴリズムの開発」 「マッチングを超えたマッチング」など、より本質的な価値創出に向けた取り組みへと進化させていく予定です。

人材業界では、候補者の発掘、企業とのマッチング、面談対応、入社後フォローに至るまで、多くの工程が人に依存しており、高い業務負荷と属人性が課題とされております。生成AIやAIエージェントの進化により、こうしたプロセスの分解や再構築が行われ、AIによる業務改革が実現し始めております。



本プロジェクトは、C&R社が35年以上にわたりプロフェッショナル・エージェンシーとして蓄積してきた業務ノウハウや知見と、建設業や製造業、人材業界などでAI開発の実績を積み重ねてきたKieiが有する生成AIに関する高い実装力を掛け合わせることで、プロフェッショナル・エージェンシーにおける課題の解決と新たな業務スタイルの創出を目指します。



現在、双方で考察するアイデアや技術が実現可能かを確認するPoC（概念実証）を実施しております。PoCでは「人と生成AIが協働する業務フロー」構築のための要件定義を行った上で、「候補者対応業務の効率化と高度化の同時実現」の可能性を検証してまいります。



このプロジェクトを通じてC&R社とKieiは、「AIを前提とした、人と組織の最適な融合の仕組み」の確立を目指します。将来的には「企業カルチャーと人材の相性可視化アルゴリズムの開発」 「マッチングの精緻化」、「マッチングを超えたマッチング」など、より本質的な価値創出に向けた取り組みへと進化させていく予定です。



C&R社とKieiは、本取り組みをプロフェッショナル・エージェンシーにおけるAI実装のリーディングプロジェクトとして、実務を起点とした変革を推進してまいります。

■株式会社Kiei 会社概要

所 在 地 ： 東京都港区芝公園2丁目11－1 16F

設 立 ： 2023年2月

代 表 者 ： 代表取締役 佐久間 耀大

事業内容： AI/DXコンサルティング事業・AIソリューション事業（受託開発）・生成AI/AIエージェント技術の研究開発

U R L ： https://kiei-inc.jp/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）