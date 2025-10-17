超エキサイティン～！！白熱バトルが映える「ホワイト」登場！ 「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」
株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は1994年の発売以来、世代を超えて注目され続けている3Dアクションピンボールゲーム「アメリカンバトルドーム」の最新バージョン「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」を2025年10月中旬より全国の玩具販売店にて発売致します。
ホワイトカラーが映える、「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」
本商品は発売からこれまでSNS等で数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版です。
当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色は過去、未発売のホワイトカラーとなっています。さらにパッケージも一新しており「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わりました。
【遊び方】
●本体中央上部からランダムに落ちてくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュート！
●弾いたボールがベルにあたると「チンッ！チンッ！」と鳴り、よりエキサイティングなゲーム展開に！
●ボールが落ちきった時点で、プレイヤー全員で自分のゴールに入ったボールをカウント。
一番点数の高い人が勝ち。
【商品特長】
●ホワイトカラーの本体：ボールの視認性が高く、スタイリッシュな新色。
●初の3色カラーボール：青（-1点）、黒（-5点）、赤（-10点）の3種類が付属。戦略性がアップ！
●電池不要のゼンマイ動力：手軽に遊べるエコ設計。
●2～4人で対戦可能：家族や友人と白熱のバトルが楽しめます。
●ベル音で盛り上がる演出：「チンッ！チンッ！」と鳴る音がゲームの興奮をさらに加速！
大迫力の本体サイズで2人から4人まで対戦可能！！
※プレイ画像はイメージです。本体色は異なります。
商品パッケージ
【商品概要】
■商品名 ：アメリカンバトルドーム ver.ホワイト
■セット内容：本体ベース…１個、ドームトップベース…1個、フリッパー…4個、ドームトップ…1個
センターホール…1個、ドームトップ支柱…2個、反射板…4個、ネット…1個
S字型スピン…4個、ベル…4個、フェンス…2個、
カラーボール（青）…55個、カラーボール（黒）…5個、カラーボール（赤）…10個
■本体サイズ：約(W)725×(D)725×(H)320ｍｍ 本体組み立て時
■発売日 ：2025年10月中旬
■価格 ：9,878円(税10％込) / 8,980円（税抜）
■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5173/
■著作権表記：Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of
Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC
※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。
※画像は実際とは異なる場合がございます。