超エキサイティン～！！白熱バトルが映える「ホワイト」登場！ 　「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」

写真拡大 (全7枚)

株式会社 メガハウス

　株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ　本社：東京都千代田区）は1994年の発売以来、世代を超えて注目され続けている3Dアクションピンボールゲーム「アメリカンバトルドーム」の最新バージョン「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」を2025年10月中旬より全国の玩具販売店にて発売致します。



ホワイトカラーが映える、「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」

　本商品は発売からこれまでSNS等で数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版です。


当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色は過去、未発売のホワイトカラーとなっています。さらにパッケージも一新しており「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わりました。


【遊び方】


●本体中央上部からランダムに落ちてくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュート！


●弾いたボールがベルにあたると「チンッ！チンッ！」と鳴り、よりエキサイティングなゲーム展開に！


●ボールが落ちきった時点で、プレイヤー全員で自分のゴールに入ったボールをカウント。


　一番点数の高い人が勝ち。



フリッパー連打でボールを相手のゴールへシュート！

マイナスボールが少なく、一番点数の高い人が勝ち！

【商品特長】


●ホワイトカラーの本体：ボールの視認性が高く、スタイリッシュな新色。


●初の3色カラーボール：青（-1点）、黒（-5点）、赤（-10点）の3種類が付属。戦略性がアップ！


●電池不要のゼンマイ動力：手軽に遊べるエコ設計。


●2～4人で対戦可能：家族や友人と白熱のバトルが楽しめます。


●ベル音で盛り上がる演出：「チンッ！チンッ！」と鳴る音がゲームの興奮をさらに加速！



大迫力の本体サイズで2人から4人まで対戦可能！！



※プレイ画像はイメージです。本体色は異なります。

　　　　　　　　　　商品パッケージ　

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC



【商品概要】


■商品名　　：アメリカンバトルドーム ver.ホワイト


■セット内容：本体ベース…１個、ドームトップベース…1個、フリッパー…4個、ドームトップ…1個　　　　　


　　　　　　　センターホール…1個、ドームトップ支柱…2個、反射板…4個、ネット…1個


　　　　　　　S字型スピン…4個、ベル…4個、フェンス…2個、


　　　　　　　カラーボール（青）…55個、カラーボール（黒）…5個、カラーボール（赤）…10個


■本体サイズ：約(W)725×(D)725×(H)320ｍｍ　本体組み立て時


■発売日　　：2025年10月中旬


■価格　　　：9,878円(税10％込)　/　8,980円（税抜）


■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5173/


■著作権表記：Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of


　　　　　　　Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC




※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。


※画像は実際とは異なる場合がございます。