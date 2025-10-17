【MATO by MARLMARL】2025AW新作 第2弾が登場

株式会社Yom画像入稿後 要差し替え

ペアレンツブランドMATO by MARLMARL（マトー バイ マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区 代表取締役：深澤和弥）は、2025年10月17日（金）※店頭発売は19日（日）より2025年秋冬アイテム第2弾を発売します。

イヤーフラップ付きバケットハットLOP-EAR HAT

風の強い日も、凍てつく朝も。やわらかな温もりで頭を包み込む、ペアレンツハットです。

深めのツバが顔まわりをしっかり守り、ボアの耳当てと顎紐が冬らしさを添えます。シンプルなワントーンにレザー調タグをあしらい、端正で洗練された印象に仕上げました。

耳当てはリバーシブル仕様で取り外し可能。片面はボア、もう片面はウール調と、異なる質感を楽しめます。

顎紐はセーフティ仕様で、強い力が加わると外れる安心設計。取り外せばシンプルなハットスタイルとしても活躍し、秋から真冬まで頼もしい存在です。

\9,350_tax in

color：BLACK / ECRU

詳細を見る :https://www.marlmarl.com/item/20100203

ミトンカバー付きグローブIGLOO GLOVES

子どもの送り迎えに、自転車での移動、ちょっとした買い物にも。冬の外出時、ペアレンツの手元をあたたかく守るグローブです。

特徴的なのはシンプルなワントーンに、レザー調×ニットの異素材を組み合わせたデザイン。大きく開くV字カットが、着脱のしやすさとシャープな印象を叶えます。

親指を出せるニットグローブと、4本指を出せるミトンを重ね合わせた設計で、暖かさと使いやすさを両立。シーンに合わせて指を出したりしまったりできるので、子どものお世話や細かな作業もスムーズ。

甲部分にはマグネットを内蔵しているので、ミトンカバーを留めたり、左右のグローブをまとめて持ち運ぶことも可能。ミニマルで洗練されたグローブが、冬の装いを格上げしてくれます。

各\8,250_tax in

color：BLACK / MOCHA

詳細を見る :https://www.marlmarl.com/item/20100201

便利さと洒落感をまとったAWコレクション第2弾。子どもがいる日常をあたたかく支える冬のアイテムです。

■MATO by MARLMARLとは

MATO by MARLMARLは自分らしいスタイルを大切にするペアレンツのためのブランドです。

ファッションに寄り添うジェンダーフリーなデザインに、子育てに役立つ機能を宿したプロダクトを展開。バリュアブルな情報を届け、コミュニケーションのきっかけを生み出し続けます。

公式インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/mato_by_marlmarl/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/