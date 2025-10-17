【福岡県小郡市】19日は市民まつり　地元出身の女子プロレスラーも出場「小郡ば元気にするバイ！」

筑後地区観光協議会



開催概要

日時：10月19日（日） 11時から17時まで
会場：小郡市生涯学習センター七夕広場、文化会館（小郡市大板井1180-1）



出演者・出場者


九州プロレス

小郡市出身・伊藤麻希


福岡県警察音楽隊（カラーガード）

おごおり七夕太鼓 白鷺会

歌うまコンテスト予選通過者


小郡市観光大使「オリリン・ヒコリン」

福岡県マスコットキャラクター「エコトン」

ワンヘルスぼうや

など



タイムスケジュール

＜七夕広場＞


11時～11時20分　オープニングセレモニー、おごおり七夕太鼓 白鷺会


11時25分～11時55分　福岡県警察音楽隊（カラーガード）


12時～12時30分　ちびっこプロレス教室


12時30分～13時　プロレス試合


13時5分～13時15分　味坂小学校5～6年生 鴨のまちPR


13時20分～14時40分　歌うまコンテスト本選、表彰式


14時50分～15時10分　キャラクターとのふれあい


15時20分～15時50分　ちびっこプロレス教室


15時50分～16時20分　プロレス試合（伊藤麻希選手出場）


16時25分～16時50分　総踊り


16時50分～17時　餅まき


※参加型イベント「ちびっこプロレス教室」「歌うまコンテスト」の募集は終了しました。


※総踊りでは「小郡音頭」「炭坑節」「オアシス音頭」を一緒に踊ります。


振付動画（https://www.youtube.com/watch?v=5BQZghJdA3E）



＜七夕広場西側＞


13時～16時　救急車・パトカー・自衛隊バイク展示、ミニ救急車試乗、消火訓練



＜文化会館大ホール＞吹奏楽（合唱）演奏会


12時30分～12時40分　味坂小学校5～6年生（合唱）


12時50分～13時20分　陸上自衛隊小郡駐屯地音楽隊


13時30分～13時50分　大原中学校吹奏楽部


14時～14時20分　三国中学校吹奏楽部


14時30分～15時20分　福岡県警察音楽隊（カラーガード）、小郡高校吹奏楽部


※この会場では、動画・写真撮影を全面禁止します。



※いずれの会場も、個人が特定できるような動画や写真を、本人の許可なくSNSなどに掲載することは禁止します。



出店者

げんき亭、ヒデズキッチン、ジーケバブ、肉のうめぜん、KRS828製作工房、小郡市商工会青年部、小郡市商工会女性部、九州プロレス、中本商店、にじのかけはし、居酒屋DENDEN、みぞや、24FARM、鴨プロジェクト、ジラソーレ、焼鳥アスカ、博多焼鳥 天匠、志波まんじゅう、友達クラブ、JAみい青年部、輩～YAKARA～語り処 絆、日本料理 縁



アクセス方法

＜公共交通機関でお越しの方＞


・最寄駅（西鉄小郡駅、甘木鉄道 大板井駅）


・無料シャトルバス運行（西鉄小郡駅、小郡市役所、イオン小郡ショッピングセンター北西駐車場）



＜お車でお越しの方へ＞


・最寄インターチェンジ（大分自動車道 筑後小郡IC、九州自動車道 小郡鳥栖南スマートIC）


・臨時駐車場（小郡市体育館（12時以降）、JAみい、小郡市役所、小郡市人権教育啓発センター）



詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/5082


【主催・問合せ】


小郡市民まつり実行委員会


（事務局：小郡市商工観光課内）


TEL:0942-73-9103


参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707