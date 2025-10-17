Bean to Bar Chocolateブランド「SHEBERY CHOCOLATE」10月17日で創業2周年。オーガニック米粉を使ったオリジナルクッキー缶を今月限定で発売。

限定販売｜オーガニック米粉を使った「SHEBERYオリジナルクッキー缶」発売（今月限定・送料無料）

株式会社SHEBERY

SHEBERY CHOCOLATEは、創業2周年を記念し、オーガニック米粉を使った「SHEBERYオリジナルクッキー缶」を、本日10月17日（金）21時より販売開始いたします。

自社で製造するBean to Bar Chocolateを贅沢に使用し、国産のオーガニック米粉で焼き上げた、無添加・グルテンフリークッキーです。

やさしい甘さとほろっとほどける食感に、カカオの深いコクが重なり、

心まで満たされる“ギルトフリースイーツ”に仕上げました。

本商品は、今月限定・送料無料での販売となります。

販売は公式オンラインストアにてご用意しています。

🕒 発送予定日

クッキー缶は10月31日（金）より順次発送を予定しております。

※クッキー缶と一緒に他の商品をご注文いただいた場合も送料無料となりますが、同梱発送（10月31日以降）となりますのでご了承ください。

SHEBERY CHOCOLATE初のオフライン出店｜Vioマルシェ（City Green Fes.）に3日間限定で参加！

10月22日（水）～24日（金）の3日間、虎ノ門ヒルズ オーバル広場で開催される

「City Green Fes. by Vioマルシェ」に、SHEBERY CHOCOLATEが初出店いたします。

“食べる美容”をテーマに、人気のブラックセサミチョコレートをはじめとした各種ラインナップを販売予定です。

🕐 開催日時

10月22日（水）13:00～18:00

10月23日（木）・24日（金）11:00～18:00

📍 会場：虎ノ門ヒルズ オーバル広場（入場無料）

さらに、2周年を記念してご購入者様には人気の「マンディアン」を1枚プレゼントいたします。

SHEBERY マンディアン

SHEBERY CHOCOLATEについて

SHEBERYは、「食べる美容」をテーマに、美と健康をサポートするギルトフリーチョコレートブランドです。

カカオ豆の焙煎から製造まで自社で一貫して行うBean to Bar Chocolateで、無添加・低GI・オーガニック素材にこだわり、内側から輝く美しさを届けます。

“Beauty becomes confidence, confidence becomes strength.”

- 美しさは自信になり、自信は強さになる。-

SHEBERYは、日々の小さな選択に寄り添いながら、あなたが自分を大切にできる時間を届けるブランドです。

何を食べるか、どう整えるか。

その積み重ねが、内側から輝く美しさと、自分らしい強さを育てていく。

📍 公式サイト

https://www.sheberychocolate.com