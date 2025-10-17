10月のパナソニックビューティ表参道は、肌にも髪にも嬉しい美容企画が満載！予約不要のイベントに週末ゴー！

パナソニック株式会社

パナソニックの美容アイテムを体験できるパナソニックビューティ表参道では、毎月ビューティやライフスタイルに関わるイベントを開催しています。

館内を周っていただくことで、ここでしかできない美容体験や、サービスをお楽しみいただけます♪

最新のイベント情報はこちらから パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)

◆10月の注目コンテンツ◆

Panasonic Beauty OMOTESANDOに人気ブランド「＆be」と「＆be HAIR」が登場！

●あなたの美しさが目覚める、体感スタンプラリー実施中

・商品体験（最新美容家電やドライヤー等）or店内コンテンツを体験しスタンプを集めると、素敵な景品が当たるガチャガチャを回せます。なんとA賞は人気の「＆be UVプライマーリッチモイスト」！

・＆be HAIR診断であなたにおススメのアイテムが分かる！

・＆beの人気アイテムのタッチアップ体験（スキンケア・クッションファンデーション他）

・人気アイテムがズラッと並ぶフォトスペースも

※スタンプラリーの景品は無くなり次第終了となります。

MB1F Atelier(アトリエ)トライアル&セルフエステコーナーでは気になる最新スキンケア＆メイクアイテムがお試し可能！

日頃の疲れを癒す【コリコラン＆レッグリフレ体験会】

お直し用の下地やポイントメイクアイテムもあるので手ぶらでも安心！メイクを落としてスチーマーの体験も。＆beやJINOなど、気になるスキンケアを自由にお試し。AYURAのメイク落としや洗顔も完備。

肩・腰のコリ※や脚の疲れでお悩みの方におススメ！

大人気の高周波治療器「コリコラン」や足先から太ももまでをもみほぐす「はくだけキュッとリフレ」、寝転んで脚を入れるだけの「ねるまえほっとリフレ」をゆっくり試せます♪

※肩・腰の部位

●日時：10月25日（土）

10月26日（日）

11：00～18：00

●参加費・予約：無料、予約不要

●場所：B1特設会場

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、

「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析体験など、美容のテーマパークとしてさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html

★10月の定休日：10月20日（月）終日閉店