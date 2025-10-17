結婚祝いや贈答に最適｜京都漆器 夫婦椀 Sakura 黒・赤ペア2客
京都漆器の伝統技法を用いて丁寧に仕上げた「夫婦椀 Sakura」は、黒と赤の対比が美しいペアの飯椀セットです。
桜をモチーフにした優雅なデザインは、和の美意識を感じさせつつ、現代の食卓にも自然に馴染みます。
軽く手に馴染む形状は毎日の食事に最適で、口当たりも滑らか。
耐久性にも優れ、長く愛用できるため、日常使いからおもてなしまで幅広く活躍します。
夫婦やカップル、家族への贈り物としても喜ばれる一品で、結婚祝い、新築祝い、記念日のプレゼントにも最適です。
2客セットで揃っているため、ペアでの使用はもちろん、大切な方との食卓を華やかに彩ります。
桐箱入りで高級感を演出しており、贈答用としても安心。
伝統工芸の技とモダンデザインを融合させた「夫婦椀 Sakura」は、日々の食卓に上質さと華やぎを添える、特別な飯椀セットです。
