社外相談窓口サービス「Smart相談室」が、日本の人事部「ＨＲアワード2025」プロフェッショナル部門【組織変革・開発部門】最優秀賞を受賞

株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田 康男）が提供する法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」が、日本の人事部「ＨＲアワード2025」（主催：「ＨＲアワード」運営委員会、後援：厚生労働省）にて、プロフェッショナル部門【組織変革・開発部門】最優秀賞に選ばれました。

「ＨＲアワード」は、全国のHRパーソンの投票により人と組織の成長を促す取り組みを表彰する制度。2025年は355件の応募の中から、一次選考でプロフェッショナル部門は18件が入賞。さらに、全国37万人のHRパーソンによる投票、選考委員会による最終選考を経て、2025年のHRを代表するサービスとして、メンタル不調になる前に従業員をサポートする社外相談窓口サービス「Smart相談室」が選出されました。

「Smart相談室」サービスサイト：https://smart-sou.co.jp/counseling

受賞一覧：https://jinjibu.jp/hr-award/prize.php#prize-list

■日本の人事部「ＨＲアワード」とは

人・組織に関する取り組みを対象にした表彰制度。優れた取り組みを表彰することによって人事パーソンに新たな知見やノウハウを共有し、全国の企業の発展につなげていくことを目指しています。最優秀賞・優秀賞は、全国の『日本の人事部』正会員による投票で決定。本年で14回目を迎え、公正な運営方法と人事パーソンが選考に携わる納得感から、HR関連で最も権威ある賞として、多くの人事に支持されています。

「ＨＲアワード」公式サイト： https://jinjibu.jp/hr-award/

■株式会社Smart相談室 代表取締役・CEO 藤田よりコメント

当社は「働く人のモヤモヤを解消し、個人の成長と組織の成長を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを展開しています。

社外相談窓口サービス「Smart相談室」は、不調に至る前の小さな悩みや不安の芽を早期に解消し、メンタル不調の未然防止を実現するサービスです。仕事やプライベート、健康やお金、さらには言葉にならない感情まで、幅広い「モヤモヤ」に対して、カウンセリング・コーチング・ティーチングといった多角的なアプローチで寄り添います。「調子を崩す前に従業員をサポートすることはできないか？」という私自身の原体験から生まれ、現在では15万人以上の働く人を支援しています。

私たちは選択肢があふれる社会に生きています。だからこそ、一人ひとりが納得して意思決定できることが重要です。今後さらに社会は豊かになり、選択肢も増えていくでしょう。その多くが幸せな人生につながるよう、これからも働く人と企業を支えてまいります。

■法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」について

■概要

「Smart相談室」は、誰でも・いつでも・なんでも気軽に相談できる、法人向けの社外相談窓口サービスです。カウンセリングや医師相談に加え、法令対応を実現するストレスチェックやハラスメント窓口から人材の開発・育成につながるコーチングや個別研修など、幅広い機能を備えています。250名以上の専門家が在籍し、一人ひとりの悩みや課題に丁寧に寄り添います。不調になる前のささいな悩みや不安の芽を、早期に解消へ導くことで、メンタル不調の未然防止を実現し、企業の健康経営と働く人の心の健康に貢献します。

「Smart相談室」サービスサイト：https://smart-sou.co.jp/counseling

■サービスの特徴

１.「Smart相談室」利用者の約7割が生産性の向上を実感したと回答(*1)。プレゼンティーズムに効果あり。

２.相談の「気軽さ」と「対応分野の幅広さ」を両立することで、月平均4.2%と高い利用率を実現。

３.相談内容は一切企業には共有せず、従業員のプライバシーを守りながら、傾向・件数などを匿名データで可視化。組織改善にも役立てることが可能。

■「Smart相談室」の機能- カウンセラー相談- 医師相談- コーチング- 個別研修- ハラスメント窓口- セルフストレス診断- ストレスチェック- 産業医面談調整- 意見箱- eNPS- 学習コンテンツ■トライアルプランについて- 対象：過去に契約したことが無い企業アカウント（企業・事業所）- 無料期間：登録日から21日間- 体験できる内容：- - カウンセラー相談- - コーチング- - 個別研修- - セルフストレス診断- - 職場のストレスチェック- - 意見箱- - eNPS- - 学習コンテンツ- 詳細URL：https://lp.smart-sou.com/trial_organizations

*1:「『Smart相談室』利用者の約7割が、悩みや不安を相談することで『生産性が上がった』と回答。プレゼンティーズム向上が重要に」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000089158.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000089158.html)

◼ 株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company

