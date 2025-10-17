広州（中国）、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- GDTodayによるニュース報道：

フィジーでは、中国語の人気が急速に高まっています。ここでは、中国語は単なる教科以上の意味を持っています-それは新たなチャンスへの重要な架け橋なのです。

この動きの中心にあるのは、フィジーのヤットセン学校です。創立以来、この地域運営の学校は中国とフィジーの協力の中心的存在となっており、広東省が主要なパートナーとして重要な役割を果たしています。同校の最新の貢献として、200冊を超える書籍の寄贈が行われ、生徒たちの世界をさらに豊かにしています。

この学校では、全生徒必修のHSKカリキュラムを中心とした特別な中国語プログラムを実施しています。生徒たちは多様で活気に満ちた構成であり、約35％が中国系、57％がフィジー国内の他の民族出身、そして8％が国際的なコミュニティから来ています。

この中国語への熱意が、驚くべきチャンスの扉を開いています。生徒たちは中国語コンテストに参加したり、中国でのサマーキャンプに参加したり、中国政府の奨学金に応募することもできます。これらの体験は、生徒たちの人生を大きく変えるものです。ある生徒はこう語ります。「漢語橋」コンテストを通じて北京を訪れ、現地の人々と自信を持って交流できるようになりました。

その具体的な支援は、教科書の枠を超えて広がっています。広東省の支援によって建設された3階建ての校舎や専用のAIラボなどのインフラは、常に資金面での課題を抱えるこの学校にとって、現代的で重要な学習環境を提供しています。

最終的に、言葉は理解の架け橋を築きます。中国とフィジーの教育協力は、この架け橋をさらに強固なものにするだけでなく、若い世代に確かな道を切り開き、両国の未来に無限の可能性を生み出しています。

