どこでもハイレゾBluetooth。機内エンターテイメントをワイヤレスヘッドホンを楽しめる iFi audio「UP Travel」

株式会社エミライ

英国サウスポートの本社で製品の設計を行い、グローバルに展開するオーディオブランド「iFi audio」の新製品「UP Travel」を予約開始いたしました。UP TravelはどこでもハイレゾBluetoothで音楽を楽しめるアイテムです。

送信（TX）モードでは、ワイヤレスヘッドホンで機内エンターテイメント（映画・音楽・ゲームなど）をお楽しみいただけます。まるで自宅のリビングのように、音質が劇的に変化します。受信（RX）モードでは、受賞歴のある Hi-Fiアーキテクチャを搭載した優れたBluetoothで、車内のサウンドシステムをアップグレードできます。

製品情報（iFi audio公式サイト）(https://ifiaudio.jp/up-travel/)

販売ページ（エミライダイレクト）(https://store.emilai.co.jp/products/ifi-audio-up-travel)

製品名：UP Travel（アップ・トラベル）

JANコード：4562314020656

製品ジャンル：Bluetoothトランシーバー

予約開始：2025年10月17日

発売時期：2025年10月24日

希望小売価格（税込）：オープン価格（市場予想価格17,600円前後）

ケーブルなしで旅しよう

UP Travelは、飛行機、電車、車など、あらゆる移動中に最適なBluetoothトランシーバーです。 煩雑なアダプタやケーブルを必要とせずシンプルに使えるよう設計されたUP Travelは、Hi-Res Bluetooth接続をあらゆる場所で実現します。車や機内オーディオシステムなど、様々なデバイスとシームレスに接続し、触れるものすべてを音の黄金比に変えます。

スイッチひとつで、無限の可能性

UP Travelは、送信機（TX）モードと受信機（RX）モードを切り替えることができ、2つの革新的なBluetooth体験への扉を開きます。

TXモードに切り替えれば、機内エンターテイメントを現代オーディオのファーストクラスへと導きます。ケーブルやアダプターの煩わしさから解放され、Bluetoothヘッドホンやイヤホンのポテンシャルを最大限に引き出します。生産性を最優先に考えるなら、UP Travelがまさにそのニーズを満たします。ノートパソコンの3.5mm出力に接続すれば、電車内でも高音質のBluetoothオーディオをお楽しみいただけます。

運転中ですか？RXモードに切り替え、車のAUX入力に接続するだけで、ハイレゾBluetoothストリーミングにより車内のオーディオ体験が一変します。これは高級車にも標準装備されていない機能です。車のサウンドシステムが、かつてないほどクリアで精細なサウンドを響かせます。これまで運転席で聴いていた音よりもはるかにクリアなサウンドとディテールが、あなたの車に響き渡ります。

BluetoothとDACを独立させた、オーディオファイルグレード回路

UP Travel は真の Hi-Fi アーキテクチャを採用しており、各ステージは独立して設計されているため、各コンポーネントを最大限に活用して最適化することができます。

クリアな通話品質

UP Travelは、ハイレゾ音源の再生からハンズフリー通話まで、あらゆるシーンに対応できるよう設計されています。UP Travelの底部に内蔵されたマイクとクアルコムのcVcノイズ・エコー抑制技術を組み合わせることで、あらゆる通話をクリアで明瞭なものにしています。移動中、空港、カフェなどでの緊急のビジネス通話でも、UP Travelはリアルタイムで背景ノイズをインテリジェントに除去し、あなたの声が確実に届きます。

二人旅でも一緒にUP Travel

ヘッドホンをつけてお気に入りの音楽に浸るのは、まさに至福の体験です。しかし、ヘッドホンによる遮音性が必要ない時や場所もあります。そんな瞬間を、大切な人と共有できたらどうでしょう？

UP Traveなら、それを実現します。画面の同期や音質劣化に悩まされることなく、2組のヘッドホンまたはイヤホンを同時にシームレスに接続できます。接続して再生ボタンを押すだけで、お気に入りの音楽や映画を一緒に楽しむ喜びに浸ることができます。

常に正しい選択でサウンドを提供

常に最高のサウンドを求めているけれど、設定をいじるのは面倒？そんなあなた、ご安心ください。UP Travelがあなたの代わりに設定してくれます。接続するデバイスやモデルに関係なく、最高の音質設定を自動的に優先し、素晴らしいサウンドを実現します。

高品質の音楽やポッドキャスト向けに設計されたものから、ビデオ視聴用の低遅延オプションまで、幅広い Bluetooth 形式 (コーデック) をサポートしています。

現在の設定を確認したり変更したい場合は、ボタンをプッシュするだけで簡単に行えます。

Nexisアプリ対応

UP Travel は、iOS と Android の両方で利用可能な iFi Nexis アプリとも互換性があります。

iFi のあらゆるものの中央ハブとして機能するように設計されたNexisを使用すると、追加機能のロックを解除し、設定をカスタマイズし、無線アップデートによって UP Travel を最新のファームウェアに維持することができます。

10時間のフライトにも。長時間バッテリー

UP Travel は、離陸から着陸まで接続を維持できる10 時間のバッテリー容量を備えています。

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3790/table/158_1_cdc163438462e7a30d2a7b36ab34fa68.jpg?v=202510170955 ]