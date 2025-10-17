Ä¹Ìî»Ô¤Èº´µ×»Ô¤Ç¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ëBRJ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÆâ ½¨ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖBRJ¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î1Æü¤è¤êÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤Èº´µ×»Ô¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî¡Ë¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÅÅÆ°»°ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØTOCKLE¡Ù¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TOCKLE
°ÂÁ´±¿¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½
BRJ¤Ï¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉÅù¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´±¿¹Ô¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¢¨1¤Ë¤ª¤±¤ë¥Îー¥é¥¤¥É¥¾ー¥ó¢¨2ÀßÄê¤Ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁö¹Ô¥¨¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°ÂÁ´À¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 GPS¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼«Æ°Áö¹ÔÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½
¢¨2 ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤ÇÁö¹Ô¤òÄä»ß¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡ÊÊâ¹Ô¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢Åù¡Ë
¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿¡ÊÎß·×Áö¹Ôµ÷Î¥¡§ÃÏµåÌó 706 Ëü¼þÊ¬¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎµÞ¥Ö¥ìー¥¤Ê¤É´í¸±µóÆ°¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤ò125¥áー¥È¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¿¯Æþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤µ¤»¤ë¥Îー¥é¥¤¥É¥¾ー¥ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÂÁ´µ¡Ç½¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³³µÍ×
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¥Ëー¥º¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡ß¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿
¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî¤¬ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªµÒÍÍ¥Ëー¥º¤È»ö¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æº£²ó¤Î¥Îー¥é¥¤¥É¥¾ー¥ó¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
Âß½Ð»þ´Ö¡§8:00～17:00
ÇÛÈ÷Å¹ÊÞ¡§¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî Ä¹ÌîÅ¹¡ÊÄ¹Ìî»ÔÆîÀÐÆ²Ä®1275-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹Ä¹Ìî º´µ×Ê¿±ØÁ°Å¹¡Êº´µ×»Ôº´µ×Ê¿±ØÅì2-2¡Ë
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÆóÎØ¥¿¥¤¥×¤ò2Âæ¡¦»°ÎØ¥¿¥¤¥×¤ò3Âæ¡¢2Å¹ÊÞ¤Ç¹ç·×10Âæ¤òÇÛÈ÷
ÍøÍÑÊýË¡¡§TOCKLE¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ»ÈÍÑ
ÎÁ¶â¡§300±ß/30Ê¬
¡ØTOCKLE¡Ù¤Î°ÂÁ´¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
£±¡§ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý
¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤ÏÀÖ»ú¤ä¸ºÊØ¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¤ÎÂ¡×¤Ïº£¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTOCKLE¡Ù¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏÊý¤ÏÅÔ²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸òÄÌÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ»Éý¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¡ØTOCKLE¡Ù¤ÏÃÏÊý¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡§´í¸±¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤ÇËÉ»ß
¡ØTOCKLE¡Ù¤ÏGPS ¤ÇÁö¹Ô¥¨¥ê¥¢¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¼ÖÎ¾¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¡Ö¿¯Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¤½¤ÎÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÀÆð¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡§Ìë´Ö¤Î±¿ÍÑ¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß
ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÌë´Ö¤³¤½²Ô¤®»þ¡×¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Îµ¢Âð¤ËÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤Ë°û¼ò¸å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£Íø±×¤è¤ê°ÂÁ´¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡ØTOCKLE¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÌë´Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò°ìÀÚ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦¸¡¾Ú¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡£µþÃ°¸å»Ô¤Î¤ßË¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë
Æ³ÆþºÑ
¡¦ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ê2021Ç¯10·î～¡Ë
¡¦ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡Ê2022Ç¯8·î～¡Ë
¡¦Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ê2024Ç¯7·î～¡Ë
¡¦µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¡Ê2024Ç¯11·î～¡Ë¡ÊË¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë
Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾ÚÃæ
¡¦»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦º´²ì¸©º´²ì»Ô¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦ÀéÍÕ¸©ÂçÂ¿´îÄ®¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡Ê2025Ç¯10·î～2025Ç¯12·î¡Ë
¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¡¦¼«¼£ÂÎÃ´Åö¡§µµÃ«
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.brj.jp/contact
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§BRJ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÆâ ½¨ÌÀ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1-2-3 ÀÄ»³¥Ó¥ë12F
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.brj.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tockle.jp/
¡Ø¿Í¤È³¹¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÁÏ¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¸òÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ÂÁ´¡×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤ÎµÜÆâ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊªÎ®¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー»þÂå¤Ë¡¢¸òÄÌ¤Ë·È¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¡¢Ä«Îé¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¡ØTOCKLE¡Ù¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£