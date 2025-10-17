jinjer、SB C&S株式会社が主催する、SaaSベンダーが一堂に集まる展示イベント「SaaS Showroom 3.0」(東京開催)に出展

jinjer株式会社

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2025年10月22日(水)に開催される『SaaS Showroom 3.0』(東京開催)に出展することをお知らせします。

『SaaS Showroom 3.0』は全国9拠点で開催される、SaaSベンダーが一堂に集まる展示イベントです。各社担当者から直接サービスの説明を受けることが可能です。今回のテーマは「AI × SaaS」。仕事や日常生活で身近になりつつあるAIを組み込んだ、最新のSaaSが多数出展します。jinjerは10月22日に東京で開催される本イベントに出展します。

出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・ジンジャー人事労務 (https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・ジンジャー給与(https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

開催概要

展示会名 ：SaaS Showroom 3.0

会期 ：2025年10月22日(水)

会場 ：大手町プレイスホール＆カンファレンス

主催 ：SB C&S株式会社 SaaS Showroom 運営事務局

展示会URL ：https://cloudserviceconcierge.com/SaaSShowRoom3.0

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務を、一つのデータベースで管理する統合型人事システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

【TVCM公開中！】

ジンジャー CM「バラバラ事件」篇 30秒

https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/