シンカ、「BREX関西」にて出展・講演

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下、「シンカ」）は、2025年10月30日（木）～10月31日（金）にインテックス大阪で開催される「住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西」（以下、「BREX関西」）に出展いたします。

ハウスドゥ全国FC大会※で2年連続で店舗総合ランキング第1位の実績を持つ株式会社エネチタ様と、ハウスドゥFC本部である株式会社ハウスドゥ住宅販売様をゲストに招き、パネルディスカッション形式の特別対談セミナーを実施します。ハウスドゥ全国FC大会で2年連続で店舗総合ランキング第1位を獲得した際の営業事例や、「カイクラ」を活用した営業電話のフィードバック術をご紹介いただき、電話営業に課題を抱える不動産会社を支援します。

※ハウスドゥ全国FC大会：ハウスドゥチェーンに加盟する全国の店舗を対象に、年間で優れた業績を上げた店舗・プレーヤーを表彰する最大のイベント

出展背景

不動産業界、特に売買業務においては、顧客との最初の接点となる電話営業や反響応対の質が、成約率と顧客満足度を大きく左右します。しかし、「デキる営業担当者のトークスキルが属人化している」「通話履歴が個人の携帯電話に残ったままで組織全体でノウハウが共有されない」といった、営業力の強化と均質化を阻む業界特有の課題が顕在化しています。

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」は、通話の録音・テキスト化、AIによる分析機能を活用することで、不動産営業の課題を解決するDXツールとして導入が進んでいます。

シンカは、この「カイクラ」を活用した「電話営業を成功に導くフィードバック術」をより多くの不動産会社様に知っていただくため、「BREX関西」に出展いたします。会期中は、全国FC大会で2年連続で店舗総合ランキング第1位という実績を持つ株式会社エネチタ様、株式会社ハウスドゥ住宅販売様との特別対談セミナーを開催し、不動産業界の営業ノウハウについて解説します。

また、ブースでは「カイクラ」のデモンストレーションを実施し、不動産会社の営業組織が抱える課題解決策をご提案いたします。本機会が、多くの不動産会社様の営業効率の最大化と、競争力の向上のきっかけとなるよう尽力いたします。

登壇セミナー概要

タイトル：【不動産営業DX】ランキング第1位企業から学ぶ、営業電話のフィードバック術

日時：2025年10月31日（金）13:50～14:20

※セミナーのお申込みには来場事前登録が必要です。

セミナーのお申込みはこちらから

https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/users/login?ticketId=645358

株式会社エネチタ様の導入事例記事はこちら

https://kaiwa.cloud/case/068/

開催概要

イベント名: 住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西

会期: 2025年10月30日（木）～10月31日（金）

時間: 10:00～17:00

会場: インテックス大阪

小間番号: ブース番号4-1

主催: 株式会社イノベント

公式サイトURL: https://housing-biz.jp/kansai/



カイクラについて

「カイクラ」は、電話/メール/Web会議/SMSなど、様々なコミュニケーションアプリのやりとりを一元管理できる、コミュニケーションプラットフォームです。異なるコミュニケーション手段を用いても、顧客ごとにコミュニケーション履歴情報が整理された状態で閲覧できるため、担当者以外でもこれまでの経緯を把握した上で、顧客対応することが可能になります。

「カイクラ」は2014年8月のサービス開始以来、3,000社、6,000拠点以上で利用されています。2015年12月にNTT東日本正式受託商品として認定され、2016年2月第8回千代田ビジネス大賞特別賞、2018年11月世界発信コンペティション2018においてサービス部門特別賞、2020年11月ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020のASP・SaaS部門支援業務系分野にてベストイノベーション賞を受賞。

2023年1月「ITreview Grid Award」においてCTI部門「2023 Winter Leader」を受賞し、2023年3月にはBOXIL SaaS AWARD Winter 2023 コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されました。



次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）

代表者：代表取締役社長CEO 江尻 高宏

所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：391百万円

従業員数：71名（2025年6月30日時点）

URL：https://www.thinca.co.jp/

