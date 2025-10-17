株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「NBA docomo」の提供開始に向け、10月18日（土）と10月22日（水）の2日間、「NBA docomo開幕直前イベント」を実施します。10月18日（土）はShibuya Sakura Stageでアバンギャルディのダンスパフォーマンスなどを中心としたイベントを開催し、10月22日（水）はナショナル・バスケットボール・アソシエーション（以下NBA）の2025-2026シーズンの開幕戦のひとつとなる「ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ」の試合をパブリックビューイングで放映します。

「NBA docomo」はNBAの一部の試合を日本語実況・解説付きでご視聴になれるサービスで、2025年10月20日（月）から提供開始予定です。「NBA docomo」の提供開始に合わせ、ドコモでは10月18日（土）と10月22日（水）の2日間、「NBA docomo開幕直前イベント」を実施します。

10月18日（土）は、キレのあるダンスパフォーマンスで話題のアバンギャルディによるスペシャルステージや、超人気TikTokクリエイターでプロダンサーの筋達磨ことTAICHI率いるKOBjpnらのダンスパフォーマンスなどをShibuyaSakuraStageで実施予定です。会場では、「NBA docomo」にまつわる文字をかたどったオリジナルチュロスを数量限定で配布するほか、実際のNBAの試合と同等距離のフリースローチャレンジコーナーを設け、NBA docomoやバスケットボールへの興味を盛り上げます。

10月22日（水）は渋谷キャスト ガーデン＆スペースにて、お笑い芸人のジェラードンによるトークイベントと、午前11時から放映開始となるNBA開幕戦「ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ」をパブリックビューイングでお届けします。両イベント共に、どなたでも無料でご観覧になれます。イベントの詳細は別紙をご確認ください。

ドコモは今後もスポーツコンテンツに限らずお客さまのワクワク・興奮を生み出すさまざまなお客さま体験を提供します。

【別紙】：「NBA docomo開幕直前イベント」の概要

1．NBA開幕直前イベント Presented by NBA docomo

（１）開催日時

2025年10月18日（土）午前11時から午後６時まで（予定）

（２）会場

Shibuya Sakura Stage ZONE A/ZONE B/にぎわい広場

住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号ほか

（３）イベントコンテンツ

＜ZONE A会場 メインステージ＞

・アバンギャルディによるスペシャルダンスパフォーマンス（午後０時10分～午後０時30分予定）

出演者（敬称略）：アバンギャルディ

・ダンスパフォーマンス（午後２時30分～午後２時45分予定）

出演者（敬称略）：KOBjpn、orb、RAYJAPAN CREW

・トークショー（午後３時15分～午後３時35分予定）

特別ゲストに登壇いただき、NBAの魅力や開幕に向けた見どころを紹介するトークイベントを

開催します。

出演者（敬称略）：副島淳、まるぴ

・オリジナルチュロス配布（午前11時～なくなり次第終了）

「NBA」「docomo」など、「NBA docomo」にまつわる文字をかたどったオリジナルチュロスを

数量限定で配布いたします。

＜ZONE B会場＞

・フリースローチャレンジ（午前11時～午後6時）

どなたでも挑戦いただけるフリースロースポットです。実際のNBAコートと同等のフリースロー

ラインを設けており、試合と連動したシュートイメージをご体験いただけます。

そのほか、「にぎわい広場」でのキッチンカー出店や、選手の等身大パネルを用意したフォト

スポット、DJによる会場での演奏などさまざまなコンテンツを用意しています。

２．「NBA docomo」 開幕戦パブリックビューイング

（１）開催日時

2025年10月22日（水）午前11時～

（２）イベントコンテンツ

・開幕戦パブリックビューイング直前ベント

お笑い芸人「ジェラードン」によるトークイベントを実施します。開幕直前の盛り上げだけでなく、

試合のハーフタイム時にも再登場いただき、前半戦の感想・解説も実施いただく予定です。

出演者（敬称略）：ジェラードン、クリスのバスケ日記

（３）会場※1

渋谷キャスト ガーデン

住所：東京都渋谷区渋谷１丁目２３­２１

※1 雨天の場合は同ビル内の渋谷キャスト スペースにて実施いたします。

※ 当日のスケジュールは変更になる場合がございます。