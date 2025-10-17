新たなブランドライン「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」誕生

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』から、新たなブランドライン「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」が誕生。

第一弾となる新商品8アイテム※をReFa GINZAオープンにあわせて、2025年11月15日（土）から展示・予約開始。2025年12月10日（水）に発売することをお知らせいたします。

※ReFa GINZAグランドオープンから3か月間の発売予定アイテム数

「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」は、イタリア・トスカーナにある美の聖地モンテカティーニにインスパイアされた新次元の美しさを提供するブランドラインです。

MTGとモンテカティーニの出会いは、2012年。モンテカティーニの特殊な地形と自然条件が育んだ大地の恵みを、スキンケアブランド「MDNA SKIN」のためだけに提供していただいたことがはじまりです。モンテカティーニの自然素材に、先進のテクノロジーをかけあわせたプロダクトを数々開発してきました。13年の歳月を経て、モンテカティーニへの深い感謝と敬意を込めて「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」が誕生しました。

■「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを追加導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーと、100の新アイテム※を世界最速でGINZAから発売いたします。

「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

※オープンから３か月間の発売アイテム数

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/