FUMIKODA 9周年記念ポップアップを代官山で開催 （10月21日）

ビジネスシーンでの使いやすさとデザイン性を兼ね備えたバッグをプロデュースするブランド「FUMIKODA（フミコダ）」を展開する株式会社FUMIKODA（東京都目黒区・代表取締役 幸田フミ）は、ブランド創設9周年を記念して、2025年10月21日（火）に代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて1日限定でポップアップイベントを開催いたします。

当日はFUMIKODAの全アイテムをラインナップし、クリエイティブディレクターの幸田フミが皆さまをお出迎えいたします。また、新アイテム「MARINA（マリーナ）」の予約販売を開始します。

MARINA：ボックストートバッグ マリンブルー \55,000

ボックストートバッグ「MARINA」は、海洋廃棄物から生まれた新開発の人工皮革を使用したカラー1色に加え、「竹」を原材料に使用したバンブーレザーを使用したカラー3色を展開します。

MARINA：ボックストートバッグ バンブーベージュ、バンブーブラック、バンブーグリーン、マリンブルー 各\55,000

廃棄物削減に貢献しながら、新たな価値を創出するFUMIKODAの挑戦です。

「MARINA」の詳細は、会場または10月21日（火）17時以降にFUMIKODAオンラインブティック(https://fumikoda.jp/)で順次情報公開いたします。是非ご期待ください。

FUMIKODA 9th AnniversaryPOP UP EVENT

＜会期＞

2025年10月21日（火）12:00～18:00

＜会場＞

代官山T-SITE GARDEN GALLERY

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15



※会場でご購入いただいた商品は送料無料で後日発送させていただきます。

※ポップアップ会場ではクーポンやポイントはご利用いただけません。

＜ご来場プレゼント＞

１.アップサイクルアイテム

先着30名様にお好きなアップサイクルアイテムをプレゼントいたします。

２.ミラーチャーム

当日会場で\10,000以上ご購入いただいた方先着30名様に、お好きなカラーのミラーチャーム（\8,800）をプレゼントいたします。

＜#myfumikoda キャンペーン＞

ブランド創立9周年を記念し、お客様への感謝を込めたInstagramハッシュタグキャンペーンを実施いたします。

・キャンペーン概要

FUMIKODAのアイテムが写った写真に、「#myfumikoda」のハッシュタグを付けて投稿することでご応募いただけます。

応募いただいた方から抽選で1名様に2wayリュック「BILLY」スペースシルバー（Mサイズ）をプレゼントいたします。

期間: 10月21日（火）～10月31日（金）

公式アカウント: @fumikoda.official(https://www.instagram.com/fumikoda.official/)

FUMIKODAのご紹介

FUMIKODAは2016年の創業以来、地球環境に配慮したものづくりを続けているメイドインジャパンのバッグブランドです。ITコンサルティング会社を経営している幸田フミが、機能的でデザイン性が高く、できるだけ環境に負荷がかからないビジネスバッグを日本で生産したいという思いで立ち上げました。

アクセサリーラインの売上の一部は児童養護施設の子どもたちの就労・IT教育のために寄付する取り組みや、生産の際に余った生地をアップサイクルし、障がい者支援施設でアイテムを製作したり、使用済みの自社バッグを回収して学生に寄付する「リユースプロジェクト」を実施するなど、創業以来SDGsに積極的に取り組んでいます。

公式サイト

https://fumikoda.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/fumikoda.official/