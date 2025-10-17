『プロサッカークラブをつくろう！2025』2026年初頭より正式サービス開始が決定！タイトルを『プロサッカークラブをつくろう！2026』にアップデート！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2025』（以下、『サカつく2025』）について、2026年初頭より正式サービスを開始することを決定しました。これに伴い、本作タイトルを『プロサッカークラブをつくろう！2026』にアップデートします。

2025年8月開催のクローズドβテストの結果などを受け、プロダクトの完成度を上げつつ、追加機能の実装を進めることから、2026年初頭からの正式サービス開始を決定しました。

2025年内のサービス開始を楽しみにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。本作をさらにブラッシュアップし、正式サービス開始時から安心してお楽しみいただけるように、開発運営チーム一同全力で取り組んでまいります。

さらに、2025年11月に公式番組「サカつくTV＃2」の配信が決定しました。「サカつくTV＃2」では、より具体的な正式サービス開始時期をはじめ、新情報満載でお届けします。ぜひ次回番組にご期待ください。番組の配信日時は後日お知らせします。

【配信先】公式YouTube「サカつくチャンネル」(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

※画像は開発中のものです。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年初頭 配信予定

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

