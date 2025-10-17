GENDAが、カラオケ店舗を譲受 ～さらなるロールアップM＆Aにより、店舗網拡大～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範、以下「シン・コーポレーション」）は、カラオケ施設運営事業等を展開する株式会社ドリームハント（本社：佐賀県三養基郡、代表取締役社長：山口 克也）の運営するカラオケ施設１店舗（所在地：福岡県福岡市城南区茶山一丁目）を、2025年９月１日をもって譲り受けることを決定し、その店舗資産等の固定資産の譲渡契約及び店舗物件の賃貸借契約を締結いたしましたことお知らせいたします。

なお、同店舗は 2025 年 10 月 24 日よりシン・コーポレーションによる運営のもと、「カラオケBanBan 茶山店」として新たにオープンする予定です。

■詳細についてはこちらの適時開示をご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2699120/00.pdf

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約14,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、香港、台湾、英国、ベトナム、オランダ、カナダ、シンガポールにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir