『A.T. カーニー 業界別経営アジェンダ2026』10月20日発売

A.T. カーニー株式会社

経営コンサルティング会社A.T. カーニー（グローバル・ブランド名はKEARNEY、東京都港区、日本代表：関灘 茂）は、『A.T. カーニー 業界別経営アジェンダ2026』を10月20日に日本経済新聞出版より発売いたします。

本書は2023年に発刊した第1弾に続くシリーズ第3作目です。第3弾となる本書では、読者の皆さまから頂戴したフィードバックも踏まえて、宇宙、スタートアップ、エンタメ、ウェルビーイング経営を含む８つの新章を追加しました。巻頭特集では、日本企業が直面する地政学とインドの動向について、A.T. カーニーの現役コンサルタントが最新の分析と解説をしています。

下記、各章の著者一覧

巻頭1

地政学 ※新章

笹俣 弘志

巻頭2

インドの動向 ※新章

日山 史巳、藤田 知弥、Avinash Nayak

第3章

防衛

崎田 隆弘、阿部 暢仁、大久保 宅郎

第4章

自動車

阿部 暢仁、芳川 天音、崎田 隆弘、佐藤 真人

第5章

宇宙 ※新章

崎田 隆弘、竹井 潔、矢野 亮太

第6章

化学

茜ヶ久保 友人、西川 覚也

第7章

鉄道 ※新章

向山 勇一、上田 泰丈、山田 航太郎

第8章

不動産

向山 勇一、上田 泰丈、前田 龍佑

第9章

保険 ※新章

福島 渉、房本 卓也

第10章

ラグジュアリー・アパレル

福田 稔、柳田 諒、中川 健太

第11章

メディア

向山 勇一、平間 和宏、松田 光記、湊 彬子

第12章

エンタメ ※新章

松岡 洋平、末次 健人

第13章

企業価値創出

井上 真、梶 沙瑶子

第14章

スタートアップ ※新章

滝 健太郎、藤本 あゆみ

第15章

生成AI

滝 健太郎、針ヶ谷 武文、竹井 潔

第16章

デジタル

大塩 崇、長内 正一、早川 純平、今井 彩帆那

第17章

サプライチェーン

濱口 典久、松原 雅幸

第18章

ウェルビーイング経営 ※新章

西谷 洋介、日山 史巳、中村 文香

A.T. カーニー アジアパシフィック代表兼日本代表 関灘茂のコメント

「2024年5月よりアジアパシフィック全体を担当することになり、日本をはじめ中国・韓国・インド・インドネシア・タイ・フィリピン・オーストリアなどの各国を代表する企業の経営者の方々との議論の機会に恵まれました。これらの接点から感じる各国・各社の違いは、業界横断競争への対応方法、生成AIをはじめとした技術の経営への組み込みスピード、新たな社会価値創造に向けた行動力の違いです。多くの日本企業が視座・視点を高め、周辺視野を広く持ち、持続的成長を実現すると共に、新たな社会価値創造をすることで世界中の企業にとってのロールモデルとなる経営を確立される道程で、本書が少しでも新たな気づきの獲得や新たな行動のきっかけになりましたら幸いです。」

■書籍情報

書名： A.T. カーニー 業界別経営アジェンダ2026

発売日： 2025年10月20日

出版社： 日本経済新聞出版

価格： 2,420円（税込）

仕様： A5判／380ページ

※ 日経BP社の書籍紹介ページ：

https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/09/18/02210/