「GITADORA×SUSURU TV.くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！

株式会社コナミアーケードゲームスは、インターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて、人気YouTuber『SUSURU(すする)』と、アミューズメント施設向け音楽ゲーム『GITADORA GALAXY WAVE DELTA(ギタドラ ギャラクシー ウェーブ デルタ)』のコラボレーションくじ「GITADORA×SUSURU TV.くじ」の販売を10月17日(金)から開始することをお知らせします。

「GITADORA×SUSURU TV.くじ」では、ラーメンと「GITADORA」をこよなく愛する人気ラーメンYouTuber『SUSURU』のフォトビジュアルと、「GITADORA」シリーズに登場するキャラクター「ひまわり＊パンチ」から「璃音(りお)」、「響香(きょうか)」、「弦(げん)」の描きおろしイラストを使用した「BIGタペストリー」や「Tシャツ」、「ロングタオル」などが賞品となっています。

おまけ賞として、10連セットを購入すると2種類の「GITADORA×SUSURU TV.くじ 特製e-amusement passカード」のうち1枚をランダムで獲得でき、20連セットの購入で同じ2種類の中からお好きな1枚を選んで獲得できます。

さらに「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で1名さまに「GITADORA×SUSURU TV.くじ e-amusement passカード」全2種類のセットが当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催中です。

ぜひ、この機会に「コナミ プレミアムくじ ONLINE」をお楽しみください。

▼「GITADORA×SUSURU TV.くじ」販売ページ

https://premiumkuji.konami.net/lp/GxSTV/index.html

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト

https://premiumkuji.konami.net/

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X

https://x.com/573Kuji

「GITADORA×SUSURU TV.くじ」概要

■販売期間： 販売期間中 ～ 2025年11月17日(月) 10:00

■賞品一覧：

S賞 大変すすれる!BIGタペストリー

A賞 相性抜群!Tシャツ

B賞 頭に巻ける!ロングタオル

C賞 ラーメン屋来店記念風!ミニ色紙

D賞 毎日GITADORA!缶バッジ

おまけ賞 GITADORA×SUSURU TV.くじ 特製e-amusement passカード※

※10連セットを購入すると2種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、20連セットを購入すると2種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。

■販売価格： 1回 880円(税込) 別途配送手数料が発生します。

■権利表記： (C)2025 SUSURU TV. (C)Konami Arcade Games

「GITADORA×SUSURU TV.くじ フォロー&リポストキャンペーン」概要

【キャンペーン対象期間】 対象期間中 ～ 2025年11月17日(月) 10:00

＜参加方法＞

１. 「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji)をフォローします。

２. キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。

３. 抽選で1名さまに「GITADORA×SUSURU TV.くじ 特製e-amusement passカード」全2種類のセットをプレゼントします。

＜参加条件＞

・日本国内にお住まいの方

・Xアカウントを非公開設定されていない方

＜抽選結果＞

当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について

プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で

簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。

「GITADORA」シリーズについて

「GITADORA」シリーズは、リズムに合わせてギター型コントローラを操り、ギタリスト気分を味わうことができる「GuitarFreaks」と、本格的なパッドやペダルを操作してドラマー気分が楽しめる「DrumMania」による、BEMANIシリーズのバンド体感型シミュレーション音楽ゲームです。

1999年3月15日に「GUITARFREAKS」、1999年7月21日に「drummania」がアミューズメント施設で稼働を開始し、現在も多くのお客さまにご支持をいただいています。

▼『GITADORA GALAXY WAVE DELTA』公式サイト：

https://p.eagate.573.jp/game/gfdm/gitadora_galaxywave_delta/p/index.html

▼「GITADORA OFFICIAL」公式X：

https://x.com/gfdm_staff

タイトル:「コナミ プレミアムくじ ONLINE」 GITADORA×SUSURU TV.くじ

メーカー:KONAMI

販売期間:販売期間中～11月17日(月)10時まで

ジャンル:オンラインくじ

著作権表記:(C)2025 SUSURU TV. (C)Konami Arcade Games

お問合わせ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/