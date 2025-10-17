東北新社が制作した作品が「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて最高賞〈総務大臣賞／ACCグランプリ〉を受賞！

株式会社東北新社



株式会社東北新社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小坂 恵一）が制作に携わった作品が、一般社団法人ACCが主催する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において最高賞である「総務大臣賞 / ACCグランプリ」を受賞しました。また、そのほか「ACCゴールド」を１本、「ACCシルバー」を４本、「ACCブロンズ」を７本、「ACC地域賞」を１本を受賞しました。本年は全９部門にて審査が行われ、応募総数は 2,263作品に上りました。

受賞作品は以下の通りです。

▪️フィルム部門 Bカテゴリー(Online Film)

「総務大臣賞／ACCグランプリ」受賞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hP428AqN6I8 ]

広告主：三井住友銀行

商品名：Olive

題名：Olive「通帳の人１.」篇60秒／Olive「通帳の人２.」篇60秒／Olive「通帳の人 手続きって、“つながり”やねん。」／Olive「通帳の人 俺もまとめてんねん。」／Olive「通帳の人 そのポイントをくれんのは、誰や？」

広告会社：電通／TUGBOAT

制作会社：東北新社

▪️フィルム部門 Bカテゴリー(Online Film)

「ACCゴールド」受賞

広告主：福島県庁

商品名：ふくしままっぷ

題名：赤のキヲク(https://www.youtube.com/watch?v=MAsy0QkeTpw&t=6s)

広告会社：山川印刷所

制作会社：東北新社

そのほかの受賞作品については、下記リンクよりご覧いただけます。

▶︎ 2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 入賞作品(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/)



＜ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSとは＞

テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、「総務大臣賞／ACCグランプリ」は、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS：https://www.acc-awards.com/