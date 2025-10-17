【CAMPARI RED HANDS APAC 2025】日本大会セミファイナリスト6名が決定！

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿部 哲）は、カンパリのアジアチャンピオンを決定するカクテルコンペティション「CAMPARI RED HANDS APAC 2025」の日本代表を選出する日本大会を、12月3日（水）に東京都内で開催いたします。

1860年の創業以来、鮮烈な赤と複雑な味わいで知られるカンパリは、世界中のバーテンダーの創造力を刺激してきました。その魅力は、味覚を超えて、文化や感性、そしてバーテンダー自身のストーリーと響き合います。

CAMPARI RED HANDSは、そんなカンパリのスピリットを体現する、情熱・創造性・クラフトマンシップを備えたバーテンダーたちの象徴。彼らは、カクテルを通じて物語を語り、五感で体験する一杯を創り出す“赤い手”の表現者です。

「CAMPARI RED HANDS APAC 2025」では、日本を含むアジア12カ国から選ばれた代表バーテンダーが、イタリア・ミラノで開催されるアジア大会にて頂点を目指します。

日本大会の一次審査（書類・動画審査）では、「COCKTAIL & SENSES」をテーマに、ネグローニにインスパイアされた感性豊かなカクテルが多数集まりました。厳正なる審査の結果、セミファイナリスト6名が以下の通り決定いたしました。

■セミファイナル進出者（五十音順）

石川 篤心 さん FUGLEN TOKYO（東京）

江刺 幸治 さん SPIRITS BAR Sunface SHINJUKU（東京）

遠藤 日葉里 さん El Lequio（沖縄）

小倉 広康 さん THE HISAKA（東京）

川井田 里菜 さん ウェスティンホテル東京（東京）

山田 寛之 さん BEE'S KNEES（京都）

6名のセミファイナリストは、12月3日（水）に東京都内で開催される「CAMPARI RED HANDS APAC 2025」日本大会のセミファイナルおよびファイナルにて、プレゼンテーション審査に挑戦します。日本大会の優勝者は、2026年1月にイタリア・ミラノで開催予定のアジア大会への出場資格を獲得します。

